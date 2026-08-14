Cuatro medios aéreos trabajan en el incendio iniciado en El Recuenco (Guadalajara), que sube a Nivel 1. - INFOCAM

GUADALAJARA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis medios, cuatro de ellos aéreos, trabajan en las labores de extinción del incendio forestal originado en El Recuenco, Guadalajara, que ha sido declarado Situación Operativa Nivel 1 por afección de humo a carretera.

Según informa el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno regional, el fuego ha sido detectado por un vigilante fijo a las 16.41 horas de este viernes.

Se han llegado a movilizar hasta 23 medios, ocho de ellos aéreos, con un operativo formado por 84 personas.