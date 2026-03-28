Cuatro personas resultan heridas en la colisión entre cinco turismos en la A-4 en Valdepeñas

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CIUDAD REAL 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas este sábado tras la colisión entre cinco turismos en el kilómetro 186 de la A-4 (sentido Córdoba) a su paso por el término municipal de Valdepeñas (Ciudad Real), según han informado a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El servicio de atención de urgencias en la región recibía el aviso a las 11.16 horas.

Los afectados, --dos hombres de 31, otro de 30 y un cuarto de 28--, han sido trasladados, en ambulancia de urgencias, al hospital de la localidad.

Esta colisión múltiple ha provocado una importante retención. Hasta el lugar se ha desplazado Guardia Civil.