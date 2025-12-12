Cuatro salidas en la Junta Gestora del Partido Popular de Cuenca presidida por José Martín-Buro

Archivo - José Martín Buro, diputado del PP por la provincia de Cuenca y presidente de la gestora del partido en la provincia conquense. - EUROPA PRESS - Archivo

CUENCA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La última reunión de la Junta Gestora del Partido Popular de Cuenca, celebrada la semana pasada, se saldó con la salida de cuatro de los 39 vocales de este órgano creado tras la dimisión de Benjamín Prieto como presidente de los 'populares' conquenses y la llegada de José Martín-Buro al puesto de mando del partido.

Fuentes 'populares' han confirmado a Europa Press estas salidas, una de las cuales corresponde al alcalde de Villar de Cañas, Alejandro Pernías, que ya había anunciado públicamente su intención de abandonar la gestora por su desacuerdo con la no convocatoria de un congreso para elegir nuevo presidente del partido.

Según ha podido confirmar Europa Press, las otras tres salidas corresponden a Antonio Oviedo, Leticia Briones y Antonio Medina. En estos casos se desconoce los motivos que les han llevado a renunciar al cargo, pero fuentes del grupo crítico con la nueva dirección del PP de Cuenca creen que puede deberse a la impugnación de la composición gestora por parte de un afiliado.

Este militante 'popular' registró denuncia ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías el pasado 18 de noviembre, apuntando que en la junta había personas que no estaban afiliadas, lo que, según su alegación, constituye un impedimento para integrar órganos internos del partido.

La cuestión fue derivada por Génova al respectivo comité autonómico, que el pasado 27 de noviembre dio un plazo de quince días para revisar la composición de la gestora y corregirla.

Las fuentes consultadas infieren, por tanto, que estas tres salidas se deben a un movimiento de la dirección 'popular' conquense para corregir la gestora impugnada.