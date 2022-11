Cuenca aprueba inicialmente la ordenanza sobre patinetes eléctricos, que prevé un registro municipal de estos vehículos

CUENCA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cuenca ha aprobado de manera inicial la ordenanza que va a regular el uso en la capital de los vehículos de movilidad personal, los conocidos como patinetes eléctricos, y en texto inicial se prevé crear un registro municipal de estos vehículos.

Así se ha dictaminado en el pleno municipal que se está celebrando este jueves en el Consistorio conquense, y esta primera versión de la ordenanza ha quedado aprobada por 17 votos a favor de PSOE, Ciudadanos y Cuenca nos Une y las siete abstenciones de PP y Cuenca, en Marcha!.

El concejal de movilidad, Adrián Martínez, ha sido el encargado de exponer el texto de la ordenanza y, aunque ha reconocido que se lleva trabajando en el texto desde hace dos años, no es hasta ahora cuando hay una regulación general "bastante sólida".

Entre los puntos importantes del texto, Martínez ha destacado que estos vehículos deberán transportar a una única persona, no se requiere permiso de conducir a partir de los 16 años y, para quienes tengan 15 años, será obligatorio el carné de ciclomotor. No se permitirá su circulación por aceras pero sí por parques y jardines así como carriles bici.

Su estacionamiento dentro del entramado urbano deberá ser en los lugares habilitados para ello, que el Ayuntamiento definirá próximamente y la velocidad máxima deberá ser de 25 kilómetros por hora en la calle y de 10 kilómetros hora en los tramos que el carril bici transcurre por la acera.

Los patinetes eléctricos deberán tener luces tanto delanteras como traseras, también deberán portar un timbre y será obligatorio el uso de chaleco reflectante para mejorar la seguridad.

El uso del casco se adapta a lo que indique el reglamento general, no se podrán colgar bolsas y objetos en el manillar del patín y se va a crear un registro para tener identificados tanto los propios vehículos como a sus propietarios. El seguro de responsabilidad civil será recomendado pero no obligatorio.

DISCREPANCIAS EN LA OPOSICIÓN

Tras la exposición del concejal encargado de la movilidad en la ciudad, los diferentes grupos políticos que conforman la corporación han mostrado sus discrepancias respecto a este texto inicial. De esta forma, la concejal de Cuenca, en Marcha!, María Ángeles García, ha indicado su discrepancia en cuanto a la obligatoriedad del chaleco, ya que puede mostrar problemas con el hecho de llevar mochila puesta a la espalda.

Por otro lado, no le ha parecido adecuado el registro municipal porque "resta libertad a los usuarios" sobre todo a la hora de que vengan turistas a la ciudad, "ya que se les tiene que forzar a que estén registrados".

Aun así, ha asegurado que estos dos asuntos serán motivos para presentar alegaciones en la siguiente fase para la aprobación final de la ordenanza y por eso mostraba su abstención para dar vía libre a la tramitación del texto.

La edil de Ciudadanos, Cristina Elena Fuentes, también ha agradecido la regulación de este tipo de vehículos pero ha puesto el foco en dos cuestiones: por un lado, ha indicado que el seguro de responsabilidad civil debería ser obligatorio, y que para evitar una distorsión del piase urbano, debería haber sitios indicados específicamente para el estacionamiento de estos patinetes.

El 'popular' José Manuel Cañizares ha avanzado la abstención del PP para que la ordenanza siga su tramitación y también ha puesto el foco en la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil, al igual que otras ciudades "como Benidorm, Alicante o Barcelona entre otras".

Del mismo modo, ha indicado que la obligatoriedad del chaleco no la debería recoger la ordenanza porque, al igual que a nivel nacional el uso de casco es recomendado como el chaleco, en el texto conquense no se debería recoger dicha obligatoriedad. "El Ayuntamiento no debería reglamentar sobre asuntos que otras instituciones entienden más que nosotros", ha asegurado Cañizares.

Sobre el registro, también se ha mostrado a favor pero ha incidido en que esta identificación de los vehículos debería ser a nivel nacional y no solo ser responsabilidad del Ayuntamiento y así evitar cualquier conflictividad respecto al uso de patinetes por los turistas.

La edil de Cuenca nos Une, Olga Martínez, ha mostrado el voto a favor de su grupo porque ven necesaria una regulación de estos vehículos y ha indicado obligatorio utilizar el chaleco como recoge la ordenanza para mejorar la seguridad, así como también ve obligatorio el seguro así como el registro.

Por último, el responsable de la movilidad en el municipio ha vuelto a tomar la palabra para reiterar la diversidad de opiniones entre el uso del chaleco, el seguro o el registro y ha asegurado que ahora es "difícil" determinar la mejor solución desde el ámbito político.

Por eso, ha pedido a los ciudadanos y usuarios que, ahora cuando se abra el periodo de alegaciones presenten las suyas para conformar un documento final que cuente con el mayor consenso posible.

Con todo, se ha aprobado de forma inicial la ordenanza, que seguirá tramitándose con la fase de exposición al público y presentación de alegaciones en las próximas semanas.