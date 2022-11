Cuenca, Capital Española de la Gastronomía en 2023: "Ha demostrado perseverancia, a la tercera ha sabido convencer"

CUENCA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuenca será finalmente la Capital Española de la Gastronomía en 2023, tal y como ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante una rueda de prensa en La Solana.

De esta forma, Cuenca se ha impuesto por unanimidad en la votación a Oviedo y Pontevedra, que aspiraban al mismo galardón. La capital conquense cogerá el relevo de Sanlúcar de Barrameda, que ha ostentado la distinción en este ejercicio.

La Capital Española de la Gastronomía es un evento auspiciado por la Federación Española de Hostelería (FEHR) y FEPET (Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo) que surge con la finalidad de promover, a nivel nacional e internacional, la gastronomía como uno de los principales atractivos para el turismo en España.

Los miembros del jurado, constituido por destacadas personalidades del mundo institucional, la gastronomía, el turismo, la hostelería y la comunicación, han destacado "la rica y diferenciada oferta gastronómica de las tres ciudades participantes, aunque el Jurado quiere valorar la constancia y el tesón de Cuenca demostrados al optar a esta nominación por tercera vez".

"La ciudad castellanomanchega se ha ganado a pulso la confianza del jurado y ha demostrado su perseverancia en ser elegida. A la tercera ha sabido convencer", asegura el dictamen.

En las diversas rondas de votaciones se ha puesto de manifiesto la igualdad de las tres propuestas. El Presidente del jurado, Mariano Palacín, ha añadido que "la decisión se ha determinado en la ronda final porque las tres ciudades han presentado un dossier completo y muy llamativo".

La elección ha resultado "muy competitiva, sin duda la más compleja de las 10 ediciones celebradas hasta hoy". "Las dos ciudades, Oviedo y Pontevedra, que no han alcanzado la nominación, cuentan con grandes posibilidades de futuro porque representan a gastronomías potentes, la asturiana y la gallega, que son bandera del buen comer en España".

COCINA AUSTERA Y SENCILLA

El director general de CEG, Pedro Palacios, ha definido el concepto gastronómico presentado por Cuenca indicando que la oferta de la ciudad castellanomanchega está basada en su cocina tradicional, austera y sencilla, "en total conexión con el entorno natural y monumental, su vínculo estrecho con una despensa inigualable basada en los productos de calidad y con sello de Denominación de Origen".

La cocina de Cuenca y provincia se viste con la etiqueta de "cocina diferente y deliciosa", arropada por la larga nómina de tesoros gastronómicos de sabor añejo, con señas de identidad propia y auténtica como el morteruelo pastoril, el ajoarriero, los zarajos, la caza o la pesca".

"Cocina de siempre e imperecedera que convive con una gastronomía atrevida, innovadora y diferente, de elaboración cuidada y ternura en el trato, liderada por jóvenes cocineros comprometidos con la calidad gastronómica", a juicio del jurado.

Los ejes de la propuesta conquense quedan reflejados en las palabras del alcalde Darío Dolz en el video grabado para convencer al jurado. "Cuenca es una ciudad que aúna patrimonio, historia, arte, cultura, hospitalidad, naturaleza y una excelente gastronomía".

TESOROS GOURMETS

Entre las fortalezas de Cuenca se encuentran los tesoros que esconden la Serranía que abarca una provincia de bosques y ríos donde practicar turismo de aventura, de acercamiento natural y buena cocina.

La trucha del Júcar, fresca o ahumada, asalmonada y brillante, alcanza su cenit cuando se prepara en forma de tartar, ceviche o escabechada. Los hongos, setas y níscalos protagonistas de apetititosos revoltillos.

La caza del gamo, el corzo o el jabali nos aportará platos de consistencia y la codorniz o la perdiz escabechada destacan por su aire fresco. Reverencia obligada para la rica variedad del universal Queso Manchego, o para los estofados de cordero y las chuletas de lechal Cierran este universo de sabores, las migas manchegas, los huevos camperos, el pisto manchego, el bacalao ajoarriero o el atascaburras que pese a su ruidoso nombre es una combinación equilibrada de patata, ajo, bacalao y huevos en forma de exquisito entrante.

A destacar para el jurado la excelente carta de cocina cuaresmal de potajes, garbanzos, espinacas y bacalao, guisos de ayuno y postres como las torrijas y el alajú, un dulce de origen árabe elaborado a base de miel y almendras con miga de pan.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Cuenca vive un excelente momento turístico con resultados gracias a la reciente puesta en marcha del Plan de Sostenibilidad Turística y al respaldo del área de turismo de la Diputación de Cuenca y de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía de la Junta de Castilla-La Mancha que apoyan firmemente la Capitalidad, tal y como ha remarcado el jurado.

La ciudad "ha sabido convertir su rico patrimonio artístico en uno de sus principales activos para atraer anualmente a millares de visitantes. Desde 1996 declarada por la UNESCO Ciudad Patrimonio de la Humanidad, "conserva como una joya su casco antiguo, único, universal e irrepetible".

A 60 minutos de Madrid en AVE, "está enclavada en un espacio natural único, entre las hoces de los ríos Júcar y Huécar, rodeada de sendas y caminos que animan al paseo".

"Sus famosas Casas Colgadas, desde el siglo XV, penden sobre el Huécar y hoy son un icono de la ciudad y una fotografía imprescindible para el visitante. Cuenca es una ciudad enjambre, formado por casonas, palacios, callejuelas, iglesias y conventos que narran interminables leyendas medievales en espacios urbanos cargados de magia", argumenta el jurado.

Además, la apuesta por el sello de ciudad cultural atrae a seguidores del arte contemporáneo con la mejor colección en el Museo de Arte Abstracto, la catedral y los 'rascacielos' de Cuenca; o su Semana Santa, un atractivo "por el rigor y sobriedad de sus procesiones".

PRODUCTOS DE PROXIMIDAD

La nómina de productos de proximidad y marcas de garantía alimentarias de calidad es abundante en Cuenca y ha servido también como impulso para ser la elegida.

DOP Queso Manchego, DOP Azafrán de La Mancha, la DO Miel de la Alcarria, la DOP Aceite de la Alcarria, la IGP El Ajo Morado de Las Pedroñeras, IGP Cordero Manchego y la marca de Calidad Certificada Cordero Serranía de Cuenca o la Denominación de calidad Miel de Cuenca han sumado; además de la extensa bodega de vinos, como son Vinos de Uclés, DOP Ribera del Júcar, DO Manchuela o, DO Mancha.