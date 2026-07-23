Cuenca se despide de Isidoro Gómez Cavero tras una vida como referente de la política, la sanidad y el deporte - EUROPA PRESS

CUENCA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Familia, amigos, pacientes y una amplia representación de la sociedad civil conquense se ha reunido para despedir en la iglesia de San Esteban a Isidoro Gómez Cavero, fallecido este martes a los 63 años tras una vida como referente público en los ámbitos de la política, la sanidad y el deporte.

El obispo de Cuenca, José María Yanguas, ha oficiado la misa funeral, a la que han asistido varios de los miembros de la Corporación Municipal de Cuenca, entre ellos el alcalde, Darío Dolz, con que el Gómez Cavero ha formado tándem durante siete años en la gestión de la capital conquense.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asistido a la ceremonia para dar su adiós a un hombre con el que, durante estas dos legislaturas, ha negociado la llegada a Cuenca de proyectos como la remodelación de Carretería.

"Hoy he venido a despedir a un amigo, sinceramente. Nos conocimos a través de la política y es extraño poder hacer amigos en ese contexto, pero sintonizamos desde el primer momento y compartíamos muchas cosas", ha manifestado el jefe del Ejecutivo autonómico, que también ha estado representado por otros altos cargos como el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Cultura y Deportes, Amador Pastor.

García-Page ha comentado que le agradaba mucho "su alegría, incluso en los momentos más duros de su enfermedad" y ha señalado la coincidencia de que falleciera en la festividad de la Magdalena, por la que sentía devoción "hasta el punto de que uno de sus negocios se llamaba Magdala".

En su opinión, Gómez Cavero sentía "en el buen sentido, una pasión elemental, casi avaricia diría, por Cuenca", y considera que el mejor homenaje que le pueden hacer es "continuar con sus proyectos y que sus ideas impregnen los que están en marcha y los que vendrán".

"Ojalá todo el mundo disfrutara ayudando a los demás como Isidoro en el deporte, en su profesión, en la política (...)", ha deseado el presidente regional, que considera que el médico deja "un legado positivo", como ha demostrado la gran cantidad de gente que se ha reunido en su despedida.

Miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, con los que Gómez Cavero siempre ha mantenido una estrecha vinculación, han querido estar presentes en este funeral, cerca de los familiares, de sus compañeros en el Ayuntamiento de Cuenca y de algunos de los amigos que le han acompañado en sus años dirigiendo el Balonmano Ciudad Encantada, como Zupo Equisoain, Jesús González y Jaime Torrijos.

Junto a ellos, un nutrido grupo de conquenses agradecidos con Gómez Cavero por su trato como médico, su apoyo al deporte o simplemente por su afán por tratar de impulsar proyectos se han sumado al sonoro aplauso con el que la ciudad de Cuenca ha despedido a una de sus personalidades más relevantes de las últimas décadas.