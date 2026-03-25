Cuenca en Marcha propone recuperar para la ciudad el patrimonio artístico de la Fundación CCM

CUENCA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
El grupo municipal Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno del Ayuntamiento en la que plantea impulsar la recuperación, retorno y puesta en valor en la ciudad del patrimonio artístico vinculado a la Fundación Caja Castilla-La Mancha (CCM).
La iniciativa parte de la constatación de que "una parte significativa de estas obras se encuentra actualmente fuera de Cuenca, lo que limita el acceso de la ciudadanía a un patrimonio con clara vinculación territorial y reduce su potencial cultural, educativo y turístico".
El concejal de Cuenca en Marcha, Pablo García, ha subrayado que no se trata de "una cuestión simbólica, sino de patrimonio cultural que tiene una relación directa con nuestra ciudad y que, sin embargo, hoy no está al alcance de los conquenses", ha informado en nota de prensa este grupo municipal.
En este sentido, García ha señalado que "lo más preocupante no es solo que estas obras estén fuera, sino que durante años no haya existido una iniciativa clara para intentar recuperarlas o, al menos, garantizar su presencia en Cuenca".
La moción plantea abrir de manera inmediata una vía de negociación con la Fundación CCM para hacer posible el retorno de este patrimonio, mediante fórmulas como la cesión permanente o el depósito estable, así como el impulso de un plan municipal que permita su adecuada acogida, conservación y difusión.
"El Ayuntamiento tiene que dejar de ser un mero espectador. Tiene que liderar este proceso y defender que este patrimonio vuelva a la ciudad, porque es de justicia y porque es una oportunidad que no podemos seguir dejando pasar", ha afirmado el concejal.
Asimismo, García ha incidido en que "recuperar estas obras no es solo una cuestión cultural, es también una apuesta por reforzar la actividad cultural de Cuenca, generar oportunidades y aprovechar recursos que ya existen pero que ahora mismo están fuera de nuestro alcance".
Desde Cuenca en Marcha confían en que esta iniciativa pueda contar con el respaldo del resto de grupos políticos, al entender que se trata de una propuesta "razonable, viable y beneficiosa para la ciudad".
"Estamos hablando de algo que debería unir a todos: recuperar patrimonio para Cuenca y ponerlo al servicio de los ciudadanos", ha concluido García.