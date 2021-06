Cuenca propone 22 sanciones por los macrobotellones de este fin de semana y baraja cerrar espacios por la noche

CUENCA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Cuenca han efectuado 22 propuestas de sanción este fin de semana a raíz del macrobotellón que se produzco el sábado noche en el área del Casco Antiguo y el alcalde de la capital, Darío Dolz, está barajando la posibilidad de cerrar espacios por la noche para que estos incidentes no se vuelvan a producir.

Así lo ha asegurado el regidor conquense en una rueda de prensa este lunes para hacer balance de las incidencias de este fin de semana.

En total, las propuestas de sanción registradas durante este fin de semana han sido 10 a la hostelería por incumplir horarios de cierre, 10 por pruebas de alcoholemia positivas y 2 atestados de circulación, al mismo tiempo que se procedió a la identificación de varias personas.

"Se intentó cubrir todas las zonas donde hubo incidencias el sábado por la noche", ha desgranado el alcalde, para asegurar que "dada la magnitud del macrobotellón, tanto los efectivos de Policía Local como Policía Nacional decidieron no intervenir por la violencia de los concertados", y que se estima en más de un centenar de personas.

En total, el sábado por la noche hubo cinco patrullas, de las cuales tres eran del cuerpo nacional y dos del local, que "en algún momento de la noche" se encontraron "desbordados" por problemas como este macrobotellón, incumplimiento de horarios de cierre, temas de vandalismo y grafitis o ruidos en casas particulares, etc.

"Son siempre los mismos temas, y se van a perseguir", ha afirmado Dolz.

PERSECUCIÓN DE LOS BOTELLONES Y POSIBLE CIERRE DE ESPACIOS

Con todo, el alcalde se ha mostrado tajante ante esta problemática de botellones, que desde el año pasado están prohibidos en la capital.

"La pandemia no ha terminado, y estos macrobotellones no son plausibles, ya que llegaron a poner en peligro a la policía por la violencia de los concentrados", ha desgranado.

Así, ha afirmado que desde el cuerpo policial se va a trabajar para perseguir todas las convocatorias de botellón. "Estas manifestaciones festivas están prohibidas en Cuenca".

"Esto no es admisible, va a ser perseguido", ha indicado Dolz, que ha aprovechado para hacer un llamamiento "a la serenidad de todos" para que estás situaciones no se vuelvan a producir. "Vamos a poner todos los medios, no podemos estar detrás de cada árbol, pero no queremos que estas imágenes se vuelvan a repetir".

Preguntado sobre posibles medidas para evitar que se haga botellón, ha asegurado que está barajando cerrar diversos espacios de la ciudad por las noches, como el parking del barrio del Castillo, donde se produjo la concentración el pasado sábado.

Al mismo tiempo, ha anunciado que se prevé que, aprovechando los fondos EDUSI que tiene asignados el Ayuntamiento, se reparen las cámaras de tráfico de la Policía Local e incluso se lleguen a más puntos nuevos para así tener la ciudad mejor cubierta.

Con todo, Dolz ha previsto que este verano "sea jodido" respecto a los botellones, pero ha afirmado que se van a hacer esfuerzos para controlar estas concentraciones y la limitación de horarios a la hostelería y ha vuelto a pedir la colaboración de todos los ciudadanos de la ciudad.

QUEJA DE LOS HOSTELEROS

Además, los hosteleros de la ciudad han mostrado su malestar a través de una nota de prensa conjunta de las dos asociaciones de hostelería de la provincia.

Tanto la Agrupación de Hostelería como HC Cuenca piensan que esas imágenes "refuerzan las quejas de los hosteleros a las restricciones al ocio nocturno".

"No es comprensible que ocurra esto mientras a las empresas de hostelería que tienen sus licencias, pagan sus correspondientes impuestos y pueden hacer cumplir las restricciones, se les obliga a cerrar", señala el técnico de Hostelería de CEOE CEPYME Cuenca, Diego López.

Desde el sector del ocio nocturno piensan que "sólo la flexibilización de las restricciones horarias al ocio nocturno limitará estas situaciones". "Hasta entonces ocurrirá lo que ha ocurrido durante estos meses pasados", añade.

"Si no hay un ocio nocturno ordenado, regulado y controlado para los jóvenes, serán ellos quienes creen el suyo propio y si alguien piensa que a las doce o a la una porque cierre la hostelería la gente se va a ir a su casa no vive en el mundo real. La realidad es la que es. Es lo que hemos visto estos meses", apuntan desde el sector.