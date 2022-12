Las cuentas de Diputación de Toledo crecen hasta los 156 millones y 8 millones extra irán a paliar inflación en pueblos

TOLEDO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los presupuestos de la Diputación de Toledo para el año 2023 crecen un 8,5 por ciento respecto a 2022 hasta los 156,2 millones, dedicarán una partida extra de 8 millones para los sobrecostes que sufren los municipios en el contexto de crisis actual, parten del convencimiento de que serán aprobados por todos los grupos políticos y tienen "deuda cero" con entidades financieras.

Su presidente, Álvaro Gutiérrez, ha desgranado las cuentas junto a los vicepresidentes de la Diputación y otros diputados en rueda de prensa, precisando que el próximo día 22 de diciembre está previsto la celebración del pleno de presupuestos para darles el visto bueno definitivo.

"No hay ningún motivo para que los grupos de la Diputación no los apoyen, ya que aprobaron el anterior, son extraordinarios y no dejan ningún resquicio", ha afirmado Gutiérrez.

Con respecto a la partida extra para paliar los sobrecostes generados por la inflación en los municipios, denominada 'Plan Provincial de Servicios Municipales', se destinará a ámbitos como recogida de residuos, alumbrado público, pavimentación o abastecimiento de agua, entre otros.

Se trata del "primer presupuesto de la historia con deuda cero", pues "ni un solo euro de estas cuentas de 2023 va a ir destinado a pagar deuda de entidades financiera" y son unas cuentas que aumentan en todas las áreas de gestión.

Por áreas, se dedican 69 millones a la cooperacion económica con los ayuntamientos, lo que se traduce en un incremento del 4% respecto al de 2022; 41 millones a políticas de protección, promoción social e igualdad de género --un 6,59% por ciento más-- y 18,8 millones a cultura, educación, deportes, turismo y protección de medio ambiente, un 5,7% más.

Destacan partidas como la de casi 13 millones al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento; los 2,5 millones para limpieza de centros escolares, 1 millón de euros para paliar efectos de catástrofes naturales o 2 millones que provienen de la cofinanciación de los Fondos Next Generation.