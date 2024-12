Las cuentas de C-LM enfilan su camino a 2025 con su aprobación en Cortes gracias a la mayoría del PSOE

TOLEDO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El debate en las Cortes de Castilla-La Mancha ha culminado este jueves con la aprobación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2025, los décimos bajo el Gobierno del PSOE, que han salido adelante con la mayoría absoluta del PSOE a pesar del rechazo del PP y Vox. El consenso en enmiendas sobre el gasto de la DANA y la corta duración del debate --7 horas-- han marcado la jornada.

Una votación en la que, además, han quedado rechazadas por los diputados socialistas todas las enmiendas que quedaron vivas tras ser rechazadas en primera instancia en la Comisión de Presupuestos, 951 de ellas del PP y una de Vox.

VOX INTERVIENE UNA VEZ

El diputado de Vox Francisco José Cobo ha arrancado el debate, único momento en el que ha intervenido este grupo hasta el turno final de fijación de posiciones, pues su única enmienda afectaba sólo al primer bloque.

Cobo ha explicado que su única propuesta no significa estar de acuerdo con el presupuesto, ya que su oposición se plasma en su enmienda a la totalidad, lamentando "la pesada carga que para los contribuyentes implica el gasto político y la ineficiencia de los mastodónticos entes autonómicos".

Por su parte, el diputado del PP Santiago Serrano ha defendido que sus propuestas intentan mostrar la "realidad" y abrir los ojos al Gobierno regional. En réplica, el socialista Fernando Mora ha tildado sus enmiendas de ser "más falsas que el alma de Judas" y que por su volumen, parecen la carta a los Reyes Magos. "Les van a traer carbón".

En Hacienda y Transformación Digital, Serrano ha acusado al Gobierno de mantener a la Comunidad en "el furgón de cola" en los principales indicadores económicos, al tiempo que ha afeado una cuentas basadas en previsiones "irreales". En respuesta, Mora ha negado la existencia de un "infierno fiscal" y ha aludido a que este bloque --centrado en el acuerdo sobre la DANA-- tenía poco que debatir.

La diputada del PP Tania Andicoberry ha presentado en el segundo bloque sus enmiendas sobre ayudas a las mujeres para conciliación, reclamando su admisión porque, de lo contrario, el PSOE incurriría en "palabras y excusas" y estaría "alejado de la realidad de familias y de las mujeres", a lo que García Saco (PSOE) le ha recriminado su "falta de rigor" con sus cuatro enmiendas repetidas en años anteriores.

En Fomento, el 'popular' Nacho Redondo ha criticado el presupuesto de la Consejería, que considera "sensiblemente inferior" a las necesidades reales de la región en materia de carreteras, transporte público y vivienda, lo que, a su juicio, contribuye a ampliar "la brecha" entre el mundo urbano y rural".

María Isabel Sánchez, en representación del PSOE, ha defendido el incremento del presupuesto en más de 22 millones y ha subrayado que las enmiendas del PP, que redistribuyen fondos entre partidas de forma arbitraria, equivalen a "un salto al vacío" y carecen de fundamento técnico.

"NINGUNEO" DEL PSOE FRENTE A ENMIENDAS "AL PESO" DEL PP

En materia de Educación y Juventud, el quinto bloque lo ha arrancando la diputada del PP María Gil, afeando a la Junta en su incumplimiento en los anuncios en este ámbito y criticando que se hayan ninguneado las enmiendas de los 'populares'. La socialista Paloma Jiménez ha criticado que se hayan mezclado en este bloque las enmiendas relacionadas con Educación y Juventud, que son "al peso, irreales, partidistas y repetidas entre sí". "No les aceptamos sus propuestas, no por ustedes sino porque no traen beneficio alguno".

En Deportes y Cultura, el diputado del PP Nacho Redondo ha lamentado el descenso en las ayudas destinadas a federaciones deportivas y ha subrayado la necesidad de prestar más atención a los Bienes de Interés Cultural (BIC), fomentar las fiestas declaradas de Interés Regional y considerar la creación de una orquesta filarmónica en la región.

Por su parte, el socialista José Antonio Contreras ha destacado el aumento de las cuentas en Cultura en un 4% respecto al año anterior y que las partidas para patrimonio artístico de los museos han crecido un 3%.

Ya en el séptimo bloque, la diputada del PP Itziar Asenjo ha liderado las propuestas en materia de Empleo, criticando que de mil enmiendas en este apartado solo haya salido adelante una y relacionada con la DANA. También ha afeado los datos de planes de empleo, "medida estrella" para fomentar el empleo y con la que cargan a ayuntamientos sin generar ni crecimiento ni riqueza.

En su réplica, la socialista Paloma Sánchez ha lamentado que el PP lleve sus recortes también a la oposición, con los que las empresas de la región "dejarían de ser competitivas". "No queremos ser otra vez el vagón de cola como lo fuimos en la etapa negra del PP", ha advertido.

MÁS MEDIOS PARA SANIDAD

En el bloque de Sanidad, el 'popular' Juan Antonio Moreno Moya ha asegurado que el modelo sanitario de la región requiere más medios humanos y materiales e infraestructuras. "Debería caérseles la cara de vergüenza de que el 37% de los pacientes que piden una cita en Castilla-La Mancha para su médico de cabecera sean atendidos con posterioridad a siete días", ha recriminado.

En respuesta, el socialista José Antonio Contreras ha manifestado que el presupuesto sanitario "año a año viene creciendo" y este año supone un gasto de en torno a más de 10 millones de euros al día, "casi 1.800 euros por tarjeta sanitaria y persona protegida".

El 'popular' José Antonio Martín Buro ha protagonizado el bloque de Bienestar Social recordando propuestas para fomentar infraestructuras, las comidas a domicilio o relacionadas con el pueblo gitano. Ha acusado a los socialistas de "despedazar" inversiones en una Consejería "carente de ilusión y cargada de orgullo".

El socialista Pablo Camacho ha criticando que el PP proponga detraer recursos económicos que se destinan a personas dependientes en 22 enmiendas, con propuestas para "construir infraestructuras sociales a low cost, como si esto fuera un mercadillo".

En Agricultura, Carolina Agudo, del PP, ha aseverado que sus enmiendas contienen "el compromiso que necesita el campo de Castilla-La Mancha", pidiendo, entre otros aspectos, mayor promoción de los productos agroalimentarios, la búsqueda de nuevos mercados o implementar un plan de apoyo a la ganadería.

Planteamiento rebatido por Antonio Sánchez Requena, del PSOE, que ha criticado, entre otras cosas, que las enmiendas del PP dejan la partida para promoción de productos agroalimentarios "en -10 millones" o que recortan "en casi 14 millones" el dinero dedicado a reestructuración de viñedo, acusándola de usar el presupuesto "como un arma arrojadiza contra el Gobierno inventándose el dinero".

En Desarrollo Sostenible, Santiago Lucas-Torres ha abogado por más medios y recursos y formación de simulacros de emergencias tras criticar las carencias que tiene Geacam en las cuentas. Francisco José Barato, del PSOE, ha criticado al PP por "proponer una especie de truco de manos, quitando más recursos de los que proponen aumentar".

Ya en el último bloque, sobre agua e infraestructuras públicas, el 'popular' Santiago Lucas-Torres ha advertido de "problemas estructurales" en cuanto a recursos hídricos que el Gobierno autonómico "no solo no ha solucionado, sino que ha agravado con su inacción y falta de compromiso real".

Mora, de su lado, ha asegurado que las enmiendas del PP tienen "una base de rechazo inmediata". "Si nos dedicamos a hacer todas las depuradoras que usted ha prometido el sistema contra incendios forestales dejaría de existir, no apagaríamos ni un solo incendio".

Ha cerrado el debate el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha tachado de "vagos" a los diputados de Vox por su desempeño en el debate y ha acusado al PP de buscar "una sociedad en la que el que más tenga sea el que más pueda".