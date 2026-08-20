Cultura asegura en tres millones la pintura 'Cristo crucificado' del Greco para su exposición en el museo de Toledo

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun. - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha asegurado en tres millones de euros la pintura de 'Cristo crucificado' (1573) de Doménico Theotocópoli, El Greco, para su exhibición en la exposición permanente de Museo del Greco en Toledo, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El periodo máximo de cobertura de la garantía del Estado se iniciará el 1 de octubre de 2026, y surtirá efectos hasta el 30 de septiembre de 2027, o hasta la devolución de la obra en el lugar designado por Unicaja, la institución que cede la pintura, con fecha límite del 30 de septiembre de 2027.

En caso de ampliación de la exposición, la garantía del Estado podrá prorrogarse, a petición de la institución solicitante.