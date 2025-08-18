El Cuponazo de la ONCE reparte en Alcázar de San Juan 400.000 euros

CIUDAD REAL 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cuponazo de la ONCE ha repartido 400.000 euros en Alcázar de San Juan, en 10 cupones, premiados con 40.000 euros cada uno en el sorteo del 15 de agosto.

El vendedor de la ONCE Miguel Vigara Guijarro es quien ha llevado la suerte a Alcázar de San Juan desde su punto de venta situado en la Calle Emilio Castelar. Miguel trabaja en la ONCE desde abril de 2024.

El Cuponazo de la ONCE pone en juego un premio de 6.000.000 euros al número más la serie, y 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 1.215 premios de 500 euros a las cuatro primeras cifras y otros 1.215 premios a las cuatro últimas; 12.150 premios de 50 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 3 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE, según informa la entidad en nota de prensa, se comercializan por los más de 19.000 vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.