Cvirus.- PP C-LM considera que el confinamiento perimetral "no sirve para controlar el virus" y pide "medidas distintas"

TOLEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El nuevo portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, ha asegurado que el confinamiento perimetral por regiones "no está sirviendo para controlar el virus", una realidad que "se afronta desde la carencia en otros elementos".

En una entrevista con Radio Castilla-La Mancha recogida por Europa Press, ha dicho que "falta afrontar el virus con medidas destintas y diferentes que haga que lo podamos controlar de verdad".

"No puede ser que en confinamiento haya esta movilidad y que pensemos que con esto está todo controlado. Tiene que haber directrices en toda España pero no tienen que ser iguales en todos los sitios. No se pueden tomar las mismas medidas en unas zonas que otras. Hay que ir a la raíz de los problemas, a los contagios, a hacer más pruebas e intentar producir el menor daño posible en la economía de los ciudadanos", ha defendido Cañizares.

Según ha dicho, el Gobierno "está perdido" en pandemia y "no puede ser que se tomen las mismas medidas el día 1 que el día 365".

En cuanto a las medidas en hostelería, ha vuelto a criticar el cierre del sector, asegurando que no son los culpables y que su clausura ha provocado las reuniones en domicilios, algo que "no ha beneficiado" a la contención de los datos.

CONGRESOS DEL PP

Sobre las citas congresuales que restan, ha dicho que en el caso de Toledo, Guadalajara y Cuenca se afrontan para "intentar coger fuerzas y aunar esfuerzos desde el consenso y desde la unidad", algo que se está reclamando en toda la sociedad.

"Sería poco vendible hacer congresos que fueran batallas campales", ha indicado, señalado que habrá que ver en próximos meses qué ocurre con los actuales presidentes en Cuenca, Guadalajara y Toledo.

También se ha pronunciado por la mudanza de la sede nacional del partido, un movimiento que ha celebrado. "Si tenemos una sede que despierta reticencias, puede ser una buena oportunidad para buscar un lugar donde estemos igual de cómodos y para preocuparnos de lo que preocupa a los ciudadanos".