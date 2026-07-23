Dan por controlado el incendio de Ayna (Albacete), en el que trabajan tres medios y 16 efectivos - INFOCAM

ALBACETE, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este martes en el término municipal de Ayna (Albacete) ha sido dado por controlado a las 12.25 horas de este jueves, según ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha.

En la extinción de las llamas trabajan en estos momentos tres medios terrestres y 16 efectivos.

Este incendio forestal arbolado se detectaba este martes a las 17.06 horas por un vigilante fijo.