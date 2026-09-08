El Debate del Estado del Municipio en Toledo se celebrará el 17 de septiembre

Debate del Estado del Municipio de 2025 - AY TOLEDO

TOLEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Debate del Estado del Municipio en Toledo se celebrará el próximo jueves 17 de septiembre y el debate de las resoluciones de los grupos políticos se sustanciará el lunes, 21 de septiembre.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes municipales, que han señalado que ha sido este martes cuando el portavoz municipal, Juan José Alcalde, se lo ha trasladado a los grupos políticos en el Consistorio, PP, Vox, PSOE e Izquierda Unida.

Este será el último debate de Carlos Velázquez como alcalde de la ciudad, antes de que se celebren las elecciones municipales.

Esta cita se celebró el pasado año del 4 al 6 de noviembre, y culminó con 22 propuestas aprobadas, 3 de ellas, por unanimidad.

Estas fueron la reducción de velocidad a 50 km/h en la TO-20 y TO-21 para conectar barrios, la creación de puntos de lectura fácil adaptadas a personas con discapacidad en todas las bibliotecas municipales y la instalación de sistemas de megafonía y pantallas con sonido en autobuses urbanos.