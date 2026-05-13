Decano del Tribunal de la Rota Romana presidirá en Toledo la misa del centenario de coronación de la Virgen del Sagrario

Archivo - Virgen del Sagrario, en la Catedral Primada de Toledo. - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

TOLEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

El decano del Tribunal de la Rota Romana, Alejandro Arellano, como enviado del Papa León XIV, presidirá el 30 de mayo en la Catedral de Toledo la santa misa por el centenario de la coronación de la de la imagen de la Virgen del Sagrario, patrona de Toledo, que tuvo lugar el 30 de mayo de 1926.

Será en la Catedral de Toledo a las 10.00 horas, y tras ella se celebrará la solemne procesión con la imagen de la imagen de la Virgen del Sagrario hasta la plaza de Zocodover, acompañada por el clero, los seminarios, las cofradías marianas de la diócesis, con sus estandartes, la Esclavitud de Nuestra Señora del Sagrario y las autoridades civiles y militares asistentes.

Así lo ha explicado el deán, Juan Pedro Sánchez Gamero, en una carta dirigida a los sacerdotes de la Archidiócesis, en la que anuncia los actos e invita a participar a cada uno personalmente y a sus parroquias con sus cofradías marianas y coros, tal y como publica Padre Nuestro y recoge Europa Press.

Ya en la plaza de Zocodover se realizará un acto de acción de gracias y consagración a la Virgen y se le hará entrega por parte del enviado papal del obsequio con que el Santo Padre León XIV ha querido distinguir personalmente a Nuestra Señora del Sagrario, para desde allí regresar de nuevo a la Catedral.

La jornada del 30 de mayo estará precedida de un triduo en honor de la Virgen, los días 27, 28 y 29. Los dos primeros días la santa misa, a las 19.30 horas, será presidida por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y el obispo de Asidonia-Jerez, José Rico Pavés.

El día 29 la eucaristía será presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, y a continuación se celebrará el 'Rosario de cristal' por las calles de Toledo en el que podrán participar las cofradías marianas de la ciudad, concluyendo con un 'Torneo de campanas' en la noche toledana.