El decano del Tribunal de la Rota Romana en el Vaticano, pregonero del Corpus de Toledo

Presentación del Corpus Christi de Toledo. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El decano del Tribunal de la Rota Romana en el Vaticano, monseñor Alejandro Arellano será el pregonero del Corpus Christi 2026. Natural de Olías del Rey, será además el enviado especial de la Santa Sede para la procesión extraordinaria de la Virgen del Sagrario del próximo 30 de mayo.

"Un pregonero a la altura de un pregón excepcional, que va a cantar lo mejor que tiene el Corpus de Toledo, el mejor Corpus del mundo", ha señalado el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que ha presentado este viernes la programación del Corpus Christi 2026, que este año adquiere una dimensión especial coincidiendo con el VIII Centenario de la Catedral Primada y el centenario de la Coronación Canónica de la Virgen del Sagrario.

Acompañado por el deán de la Catedral, Juan Pedro Sánchez; y el presidente de la Junta Pro Corpus, Juan Carlos Fernández Layos, ha agradecido el trabajo de todas las personas e instituciones implicadas en la preparación de la fiesta, desde la Junta Pro Corpus y el Cabildo Catedralicio hasta los trabajadores municipales, Policía Local, floristas, artesanos y vecinos del Casco Histórico, "principales sufridores y al mismo tiempo grandes responsables de que Toledo luzca de esta manera tan extraordinaria".

Según informa el Consistorio, ha recordado que la programación musical del Corpus incluirá actuaciones de artistas como Dani Martín, Hijos de la Ruina, Alabama ICE y la Orquesta Panorama.

Además, el Certamen de Patios contará este año con 46 patios participantes, y ha anunciado que este año, será "más especial todavía gracias al hermanamiento entre la Asociación de Patios de Toledo y la Asociación de Patios de Córdoba", al tiempo que ha agradecido a todas las personas que "de manera desinteresada abren cada año las puertas de sus casas para que podamos disfrutar de los maravillosos patios toledanos".

La víspera del Corpus, el miércoles previo a la procesión, las calles del recorrido procesional se llenarán también de música gracias a la colaboración de la Diputación de Toledo.

Participarán la Banda de Música de La Guardia, la Banda de Música de Mora, la Banda de Música de Quintanar de la Orden y la Agrupación Musical El Cautivo del Polígono, que será la encargada de abrir la carrera procesional, contribuyendo a crear un ambiente festivo y solemne en la antesala de la "Semana Grande de Toledo".

También se mantendrán iniciativas como la Feria sin Ruido y el Family Day, orientadas a garantizar una celebración más accesible e inclusiva, además, la venta de las 2.500 sillas para la procesión comenzará el próximo 26 de mayo tanto de manera online como presencial en el quiosco de Zocodover.

6.000 ELEMENTOS DECORATIVOS EN EL RECORRIDO

Por su parte, el presidente de la Junta Pro Corpus, Juan Carlos Fernández Layos, ha destacado que el recorrido procesional, volverá a contar con más de 6.000 elementos decorativos instalados a lo largo de 1.700 metros lineales.

Entre las novedades destacan diez grandes reposteros con la imagen de la Custodia de Toledo, cincuenta nuevas balconeras, nuevos faroles artesanales y reproducciones de las obras de Tomás Peces, financiadas por la Diputación Provincial.

Asimismo, como cada año, participarán más de 70 floristas de toda España en la decoración floral del recorrido procesional.

Por su parte, el deán de la Catedral ha subrayado el carácter profundamente eucarístico de la celebración y ha recordado que la Puerta de Reyes, escenario de la presentación, será la puerta jubilar del VIII Centenario de la Catedral Primada.

Además, ha anunciado que los actos del Corpus estarán precedidos por la salida extraordinaria de la Virgen del Sagrario y por la recuperación del tradicional Rosario de Cristal.