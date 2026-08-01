Declarado un incendio en Seseña que alcanza el Nivel 1 por afección de humo a una carretera y un polígono

Incendio forestal en Seseña. - INFOCAM

TOLEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal declarado este sábado en la localidad toledana de Seseña ha alcanzado la Situación Operativa Nivel 1 por afección de humo a una carretera y un polígono.

Según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, el incendio se ha declarado a las 17.06 en el paraje de El Castrejón, en Seseña Nuevo, y ha sido detectado por una llamada particular.

En el lugar están trabajando dos medios aéreos, con 16 personas; tres medios de extinción terrestres, con 12 personas; y dos personas más de personal interno.