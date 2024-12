Dedicar dinero del Carlos III a vivienda o de Vicealcaldía para proyecto de represaliados, en 16 enmiendas de IU Toledo

TOLEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Izquierda Unida Podemos en Toledo ha planteado 16 alegaciones a los presupuestos municipales entre las que se recoge dedicar la inversión que se plantea para el campo de fútbol Carlos III para destinarlo a vivienda de la Sareb, o eliminar la partida que se destina a Vicealcaldía --que ostenta Vox-- a otras inversiones, entre ellas un proyecto de patios para represaliados en el cementerio de Toledo.

Tal y como ha desgranado este martes en un desayuno informativo el portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, se trata de alegaciones por valor de casi 3 millones de euros, de las que se mantiene pesimista, ya que no confía en que salgan adelante en la comisión que se celebre, posiblemente el próximo 30 de diciembre.

Plantean eliminar la partida de 400.000 euros para que no se dedique al campo de fútbol Carlos II --"capricho exclusivo del alcalde"-- para comprar alguna de las 42 viviendas que la Sareb tiene en la ciudad.

"El problema de Toledo no es si tenemos poco o mucho fútbol, el problema es que los jóvenes y los mayores no tienen trabajo digno y desde luego no tienen una vivienda. Es una entelequia, es una utopía para la gran mayoría de la juventud, que tiene que dedicar para la compra de vivienda más del 100% del dinero que ganan de salario medio", ha lamentado.

Eliminar la partida de Vicealcaldía para dedicarla a otros ámbitos centran las propuesta de IU-Podemos. Entre sus propuestas Fernández ha mencionado dedicarla a que se dote a las bibliotecas municipales de fondo bibliográfico para personas con discapacidad o utilizar 135.000 de Vicealcaldía para financiar el proyecto de recuperación de los patios del cementerio de Toledo para sacar a los represaliados republicanos, comunistas, socialistas y sindicalistas, que "siguen enterrados en fosas".

Otra de las iniciativas es que permita a la federación de asociaciones de vecinos tener a una persona o más contratadas. "Es difícil ser la voz de los vecinos si no se tiene a nadie alerta de lo que ocurre en la ciudad", ha afirmado.

Acometer la escuela municipal de idiomas en el Polígono, eliminar el contrato de bandas de música para dotar un tercer plan de igualdad que fue aprobado en pleno o financiar un servicio de fisioterapia o enfermería demandado por el centro de mayores Ángel Rosa, son otras de las enmiendas que plantea la formación de izquierdas.

Además, IU plantea talleres de concienciación en materia de acoso, de pornografía, de adicciones al juego online y físico y en materia de concienciación del entorno medioambiental. Martínez no ve lógico que no haya conciencia ciudadana para "salir a protestar por un proyecto de construcción de un hotel en La Cava que va a destrozar una parte de la ribera del Tajo".

Además, ha tildado de "fracaso" un plan de arbolado dotado con 100.000 euros, con 163 árboles en toda la ciudad, por lo que ha abogado por ampliar la cuantía.

SOLO 17 MILLONES A UTILIZAR

A juicio de Chema Martínez, "el 87% del presupuesto está comprometido", ya que "36 millones de euros son para nóminas, 48 millones de euros son para servicios privatizados, 2 millones de euros son para pagar un crédito que se pidió en el 2022 y que hay que empezar a pagar a partir de hoy", más "2,5 millones para pagar contratos menores".

"Con este panorama tenemos que hacer política con 17 millones de euros. No hay para la ciudad del deporte, no hay para la capitalidad cultural, no hay para políticas de igualdad al que dedicamos el 0,29% del presupuesto. No hay para políticas de juventud, no hay para políticas de empleo, no aparece la palabra discapacitados en el presupuesto", ha enumerado el portavoz municipal.

Por ello, IU-Podemos aboga por que los fondos se repartan en lo que consideran "necesidades reales de los vecinos y no promesas que ha hecho el equipo de gobierno allá donde ha ido y que ahora las compromete en el presupuesto".