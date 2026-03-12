Delegado del Gobierno espera que Toledo pueda culminar siendo Capital Europea de la Cultura 2031: "Se merece lo mejor"

Archivo - El nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, toma posesión de su cargo, a 12 de enero de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Sabrido fue concejal y vicealcalde en el Ayuntamiento de Toledo durante la alcald - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

TOLEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confiado este jueves en que Toledo pueda culminar siendo Capital Europea de la Cultura 2031: "Se merece lo mejor", ha dicho.

"Lo único que deseo es éxito a la candidatura de Toledo. Yo creo que es bueno para Toledo. Toledo es una ciudad que se merece lo mejor", ha asegurado en el día en el que una delegación, encabezada por el alcalde, Carlos Velázquez, defiende en la sede del Ministerio de Cultura su proyecto estratégico para ser Capital Europea de la Cultura.

Tras recordar que él trabajó "honestamente" durante 8 años para que "Toledo fuera la mejor", ha deseado "la mayor de las suertes" a la ciudad.