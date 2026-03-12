Sabrido advierte del crecimiento de los delitos cibernéticos tras la detención de dos personas por ciberacosar a Belarra

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

TOLEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha advertido del crecimiento de los delitos cibernéticos tras la detención de dos personas, una de ellas en Toledo, por amenazas y ciberacoso contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a través de mensajes privados en la red social Instagram.

Preguntado al respecto, Sabrido ha apuntado no tener más datos sobre estas detenciones, pero sí que ha asegurado que este caso le sirve para llamar la atención sobre los delitos cibernéticos, "uno de los delitos que más crecen". "Hay que estar muy prevenido", ha dicho.

"Me repudia y condeno cualquier tipo de delito que sea y más en esta materia, que es la ciberdelincuencia", ha abundado el delegado.

Dicho esto, ha comentado que cualquier persona que sea objeto de un delito de ciberdelincuencia o de cualquier delito "es motivo suficiente para que se persiga y para que nos concienciemos".