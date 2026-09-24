Delegado del Gobierno en C-LM reivindica como servicio público a los centros penitenciarios

Sabrido destaca la labor de la función pública en la reinserción social de los internos en centros penitenciarios - DELEGACIÓN

TOLEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha presidido este jueves el acto institucional con motivo del día de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias, celebrado en Ocaña, Toledo.

Sabrido ha querido reconocer la labor que realiza la función pública en la reinserción social de los presos, algo que para el delegado "no supone relativizar la responsabilidad ni olvidar a las víctimas", sino "asumir que el cumplimiento de una condena debe servir también para preparar a la persona para regresar a la sociedad cuando esa condena termine".

En este sentido, el delegado ha recordado que los internos de los centros penitenciarios, en la inmensa mayoría de los casos, volverán a disfrutar de su libertad, "por eso, la pregunta verdaderamente útil no es solo cuánto dura una pena, sino en qué condiciones regresará esa persona", reiterando su "reconocimiento sincero" a todos los profesionales que trabajan en instituciones penitenciarias, según ha trasladado la Delegación del Gobierno por nota de prensa.

Sabrido ha aseverado que "el sistema penitenciario no puede entenderse al margen de las resoluciones judiciales, del control jurisdiccional y de las garantías que preservan los derechos y obligaciones de todos", reivindicando la importancia de cada uno de los organismos en el correcto funcionamiento y la fortaleza de un Estado de Derecho.

Por ello, el delegado del Gobierno ha puesto en valor el funcionamiento de las instituciones penitenciarias en todo el conjunto del país, con especial recuerdo a las castellanomanchegas, destacando su gran "fortaleza", la cuál se sostiene gracias a "funcionarios y funcionarias que conocen bien su trabajo, que saben ejercer la autoridad con equilibrio, que deben responder ante situaciones difíciles y que, en muchas ocasiones, desarrollan una labor cuya eficacia consiste precisamente en evitar que los problemas lleguen a producirse".

Además, Sabrido ha elogiado en el día de Nuestra Señora de la Merced la coordinación y cooperación que representan estas instituciones penitenciarias y que son imprescindibles para el funcionamiento de un Estado de Derecho: "Su trabajo en materia de seguridad, prevención, custodia, conducciones y colaboración con la Administración penitenciaria y judicial resulta imprescindible".

RECONOCIMIENTOS

En el acto se han entregado un total de 25 reconocimientos en distintas categorías. En primer lugar, nueve placas conmemorativas por 25 años de servicio, tres de ellas a funcionarios de Ocaña I: Mercedes Medel Mateo, Juan Luis Cerro Martínez y Elena de la Calle; y seis más a trabajadores de Ocaña II: Teresa Gallardo García, Pilar Gómez Escolar, Juan Carlos Navacerrada Luengo, María del Carmen Valdeolivas Rodríguez, Juan Vicente Jiménez Saiz y Eduardo Ávila López-Gálvez.

En segundo lugar se han entregado nueve menciones honoríficas, siete de las cuáles han recaído en funcionarios de Ocaña I: María del Carmen Andarias Martín, Reyes Martínez Ruiz, Concepción Elvira Álvarez, Tomás Verdugo Bandin, Felipe Morales Fernández, Roberto Fernando Vallinas Prieto y Tomás Jiménez Sáez-Bravo; y dos trabajadores de Ocaña II: Pedro José González de San Anselmo y Rubén Montoro López.

Posteriormente ha sido el turno de las medallas de bronce, correspondiendo una de ellas por mérito social penitenciario a Ángel Girol Garrón, reconociendo su labor desde fuera de la institución, manteniendo una colaboración especialmente destacada y un firme compromiso con la labor penitenciaria y la reinserción social.

Tras ella, Serafín Martín Valderrábanos y Amor Sarmiento Sarmiento han recibido las medallas de bronce al mérito penitenciario, con las que se reconoce la trayectoria, dedicación y especial mérito demostrado en el desempeño profesional.

En cuanto a las medallas de plata al mérito social penitenciario, han sido otorgadas a Fernando Redondo Benito y a Luis Enríquez Ruiz Renedo, ambas en reconocimiento a su destacada colaboración y compromiso con la Institución Penitenciaria.

Por último, las dos medallas de plata al mérito penitenciario, también entregadas en reconocimiento a su destacada colaboración y compromiso con la Institución Penitenciaria, han sido entregadas a Gabriel López López, Javier Martín Fernández y José Miguel Antonlín Mugarza.

El delegado del Gobierno ha estado acompañado por el subdelegado en la provincia de Toledo, Carlos Ángel Devia, el director del Centro Penitenciario de Ocaña II, Carmelo Charfolé, el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, Antonio Jesús Huélamo, el subdirector del Centro Penitenciario de Ocaña I, José Manuel Fernández Gutiérrez y el alcalde de la localidad, Eduardo Jiménez.

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