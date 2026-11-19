Cartel de Leturalma 2027 - LETURALMA

ALBACETE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El festival Leturalma ha dado el pistoletazo de salida a su edición 2027, coincidiendo con su X Aniversario, que estará protagonizado por Rozalén, quien ofrecerá en la localidad albaceteña su único concierto del año próximo. Los Delinqüentes, Rodrigo Cuevas, SFDK, Seguridad Social, Travis Birds, Xoel López, Sons of Aguirre & Scila y Tanxugueiras, son los principales artistas a los que se sumará un artista sorpresa.

Rozalén y Jordi Évole han presentado en Madrid esta edición que celebra sus diez años de historia reuniendo "a grandes nombres de la canción de autor, el folclore renovado, el hip-hop, el rock y el mestizaje".

'Los Delinqüentes: El regreso del sentimiento garrapatero' llegará a Letur inmerso en la exitosa ampliación de su gira de reencuentro; Rodrigo Cuevas, el artista asturiano,galardonado con el Premio Nacional de las Músicas Actuales, aterrizará en la Sierra del Segura presentando el espectáculo de su nuevo trabajo discográfico 'La Belleza', ha informado la organización del evento en nota de prensa.

SFDK, el dúo sevillano formado por Zatu y Acción Sánchez llevará su directo a Leturalma dentro de su gira de regreso en 2027. Seguridad Social, la banda valenciana liderada por José Manuel Casañ celebrará sobre el escenario sus 45 años de carrera.

Travis Birds, la cantautora española nacida en Madrid en 1990 fusionará el folk, el pop y la canción de autor con una voz rasgada muy personal.

El músico gallego Xoel López aportará la vertiente más luminosa del pop-rock y la canción de autor independiente en un año marcado por la presentación de su decimoséptimo álbum de estudio y su gira 'Oniria Popular', combinando nuevas composiciones con los grandes temas de su repertorio.

Tanxugueiras, el trío gallego de pandereteiras volverá a demostrar la fuerza de la música de raíz llevada al terreno contemporáneo. De su lado, Sons of Aguirre & Scila, la formación del rap-metal y la sátira política en español llevará su directo a la Sierra del Segura.

Además de estos nombres, la organización ha anunciado que el cartel se completará próximamente con un artista sorpresa de primer nivel que mantendrá la expectación hasta el verano

MÁS ARTISTAS

El cartel de este X Aniversario se completa con una selección de bandas, solistas, propuestas familiares y sesiones de DJs que llenarán de vida tanto el recinto principal como distintos rincones del pueblo durante todo el fin de semana.

En esta edición también actuarán Cobardes, María Terremoto, Bewis de la Rosa, De Rancho y Aguacate y Mango, junto a Jordi Évole y Los Niños Jesús, Los Niños de los Ojos Rojos, La Banda de Ases, Escuela Infantil Ilusión, Los Amigos de Ramón, DJ Piltra, Guateque Sónico, Los Piratas: El Regreso, Greis: Rave Familiar y los DJS Alcafly, Nelson Varro, Óscar García y Francho Herráiz.

Durante la presentación, que ha contado con la actuación de Los Niños de los Ojos Rojos y un cierre musical protagonizado por la propia Rozalén e Ismael Guijarro, la organización ha puesto en valor el recorrido de estos diez años consolidando un proyecto que entiende la cultura "como motor real frente a la despoblación y en defensa del entorno de la Sierra del Segura".

La celebración de este X Aniversario cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Letur, la Diputación Provincial de Albacete, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la colaboración de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Los abonos para disfrutar de los tres días de música, actividades familiares y naturaleza en Letur ya se encuentran disponibles a través de Ticketvip.es www.leturalma.es