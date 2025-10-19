Denunciado un conductor por un accidente con fuga en la calle Noheda de Cuenca

CUENCA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Cuenca ha denunciado a un conductor por un accidente con fuga en la calle Noheda de la capital conquense, informa el cuerpo municipal en su cuenta de Instagram.

El accidente tuvo lugar en la madrugada del sábado al domingo y lo agentes localizaron momentos después el vehículo implicado, a unos dos kilómetros del lugar del siniestro.

Tras encontrar el coche, procedieron a su inmovilización y retirada con la grúa.

El conductor ha sido denunciado por abandono del lugar del accidente y deberá hacerse cargo de los daños ocasionados a la propiedad municipal.