Denuncian una agresión a un funcionario de prisiones de Ocaña 2 por internos

Archivo - Centro penitenciario de Ocaña II. - EUROPA PRESS/ACAIP - Archivo

TOLEDO 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha denunciado una agresión a un funcionario de prisiones del centro penitenciario de Ocaña 2 por parte de tres presidiarios.

Según la APFP, en el turno de mañana del pasado lunes 11 de mayo, el funcionario agredido habría tenido un desencuentro con dos internos, J.F.C y J.J.F.G, durante el recuento, tras exigirles encender la luz de la celda durante el mismo. Posteriormente,

Posteriormente, siempre según el relato presentado en la denuncia de la APFP, a la bajada de los internos al patio, el interno J.F.C, se habría encarado con el funcionario, gritándole delante de los otros internos del módulo "qué porqué tiene que encender la luz", golpeando fuertemente el interruptor de la luz.

Tras ordenarle que dejase de gritar y que se tranquilizase, el interno habría bajado al patio tras no acceder en un primer momento.

El otro funcionario de servicio en el departamento habría oído durante el desayuno que el interno J.A.S.R le aconsejaba a J.F.C, autolesionarse para culpar al funcionario.

Tras la finalización de la revisión de celdas, el interno J.A.S.R, habría empezado a gritar que el funcionario había agredido al otro interno causándole un corte en el labio, gritando "vamos a rodearlo, somos 150, somos más que ellos" e intentando amotinarlos contra el funcionario, mientras que J.F.C señalaba al funcionario, mostrando el labio con sangre.

El funcionario habría ordenado a J.F.C que le acompañe para ver al Jefe de Servicios, momento en el que le habría preguntado que porqué le ha acusado falsamente, a lo que el interno habría contestado "te vas a enterar que quién soy yo por no apagarme la luz".

En ese momento, un interno de gran corpulencia, B.R., se habría interpuesto en el camino del funcionario, amenazándole de muerte con las palabras "de aquí hoy no sales vivo, te vamos a matar".

Varios grupos de internos habrían rodeado al funcionario, empujándole y haciéndole la zancadilla, lo que habría provocado su caída, mientras un interno le arrojaba un café hirviendo y otros intentaban golpearlo.

Tras acudir el Jefe de Servicios y funcionarios, habrían apartado a los internos, reestableciendo el orden en el módulo, aislando a los tres internos. Por parte de la Dirección, ante la gravedad de los hechos, se han aplicado limitaciones regimentales a los internos.

"IMPUNIDAD EN LAS PRISIONES ESPAÑOLAS"

La Asociación ha recordado que durante el año 2025 se registraron en España 529 agresiones a personal penitaciario.

"Reina la impunidad en las prisiones españolas, en este caso por no apagar una luz, agreden a un compañero, que no es su cometido", han afirmado desde la APFP. "Seguimos sin ser reconocidos agentes de autoridad", han añadido.

La APFP ha concluido apuntando que ha puesto a disposición del funcionario agredido sus servicios jurídicos.