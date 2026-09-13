Deporte y solidaridad se unen en la V Carrera 'Ciudad Real en marcha contra el cáncer', que ha reunido a 350 personas

Ciudad Real une deporte y solidaridad en la V Carrera "Ciudad Real en marcha contra el cáncer' - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Paseo de Pablo Picasso, en los Jardines del Torreón, ha acogido este domingo la V Carrera 'Ciudad Real en marcha contra el cáncer', una iniciativa organizada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Ciudad Real que ha reunido a cerca de 350 participantes en una jornada marcada por el deporte, la convivencia y la solidaridad.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, la concejal de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, y otros miembros de la Corporación Municipal han acompañado a los participantes en esta convocatoria, que este año ha contado con una carrera no competitiva junto a la tradicional marcha y que ha vuelto a convertir las calles de la ciudad en un espacio de apoyo y sensibilización frente al cáncer, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La programación ha comenzado a las 9.00 horas con un desayuno solidario. A las 10.00 horas se ha dado la salida a la carrera contra el cáncer, una prueba de carácter no competitivo y apta para todos los públicos. A las 11:15 horas ha comenzado la marcha contra el cáncer, también con carácter participativo.

La jornada se ha completado a las 12.30 horas con una masterclass de zumba en los Jardines del Torreón, prolongando durante toda la mañana el ambiente festivo y de convivencia entre participantes y familias.

Durante la cita, el alcalde ha destacado la importancia de respaldar iniciativas como esta y la labor que desarrolla la Asociación Española contra el Cáncer, tanto en el acompañamiento a las personas afectadas por la enfermedad y sus familias como en los ámbitos de la prevención y la investigación. Cañizares ha puesto en valor el carácter ejemplar de la asociación y la capacidad de esta convocatoria para reunir a la ciudadanía alrededor de una causa que afecta, directa o indirectamente, a toda la sociedad.

Por su parte, el gerente de la AECC en Ciudad Real, Miguel Ángel Galán, ha agradecido la respuesta de la ciudadanía y la implicación de quienes han participado en esta quinta edición. Galán ha incidido en la importancia de trasladar a las personas afectadas por el cáncer y a sus familias un mensaje de acompañamiento y de apoyo.

La jornada ha contado también con el respaldo y la presencia del Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real y del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real, junto a otras instituciones, entidades y profesionales que han querido sumarse a esta iniciativa de sensibilización y apoyo a la labor de la AECC.

UNA JORNADA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La V Carrera 'Ciudad Real en marcha contra el cáncer' consolida así una convocatoria que combina actividad física, participación y solidaridad. La posibilidad de participar tanto en la carrera como en la marcha permite que personas de diferentes edades y condiciones físicas puedan sumarse a una jornada cuyo objetivo principal va mucho más allá del deporte.

Con iniciativas como esta, la Asociación Española contra el Cáncer continúa acercando a la ciudadanía su labor de acompañamiento a pacientes y familiares, prevención e investigación, al tiempo que promueve hábitos de vida saludable y genera espacios de encuentro y apoyo en torno a la lucha contra el cáncer.