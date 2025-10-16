Page gana la batalla de los hashtag en X con casi 5 millones de alcances, 1,8 más que la etiqueta del PP

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el Debate sobre el Estado de la Región. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha ganado la batalla de los hashtag en X con la etiqueta #CLMPorBuenCamino, elegida por el Gobierno castellanomanchego y el PSOE con motivo de la celebración del Debate sobre el Estado de la Región que se celebra este jueves y viernes en las Cortes regionales.

De este modo, el hashtag #CLMPorBuenCamino ha conseguido casi 5 millones de alcances y 2.217 menciones, mientras que la etiqueta elegida por el Partido Popular de la región --#PageEsUnFraude-- tiene cerca de 3,2 millones de alcances y 1.061 menciones, por lo que el hashtag del Gobierno de García-Page gana en más de 1,8.

En el plano institucional, el hashtag escogido por las Cortes de Castilla-La Mancha --#DebateCLM2025-- para esta cita tiene 12,6 millones de alcances.

El presidente de Castilla-La Mancha arrancaba pasadas las 10.30 horas de este jueves el segundo Debate sobre el Estado de la Región de la legislatura, y lo hacía poniendo a la Comunidad Autónoma como ejemplo en España a salvo de "frentismo" y de "corrupción".

Tras la sesión vespertina de hoy, se registrarán las resoluciones de los grupos parlamentarios, que estudiará la Mesa y quedarán listas para ser debatidas en la jornada del viernes, a partir de las 9.30 por los diferentes grupos parlamentarios.