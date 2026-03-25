Derribadas cinco nuevas chabolas en el poblado de San Martín de Porres de Ciudad Real

Trabajos de derribo de chabolas en el poblado de San Martín de Porres de Ciudad Real. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El poblado chabolista de San Martín de Porres, en Ciudad Real, contará desde esta semana con cinco chabolas menos después de la intervención que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de la capital provincial para su derribo, que se suma a las otras ocho que se han eliminado en los tres últimos años, alcanzando un total de 13 infraviviendas demolidas en la actual legislatura.

La concejala de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, acompañada del concejal de Limpieza, Gregorio Oraá, ha visitado las actuaciones que se están desarrollando en el barrio, desde donde ha explicado que esta actuación forma parte de una intervención coordinada entre distintas áreas municipales con el objetivo de mejorar las condiciones de vida en el barrio y avanzar en su normalización.

En este sentido, ha detallado que los trabajos han comenzado con una operación de limpieza en la zona y la retirada de residuos, a cargo de los servicios municipales, para posteriormente intervenir en la eliminación de amianto presente en las estructuras.

Una vez completado este proceso, el Ayuntamiento procederá al derribo de las cinco chabolas, todas ellas deshabitadas y con el correspondiente consentimiento previo firmado por sus antiguos ocupantes.

La edil ha puesto en valor el trabajo diario de los equipos de Servicios Sociales, que desarrollan actuaciones en materia de formación y empleo, con el objetivo de que las 270 personas que actualmente residen en el poblado chabolista puedan abandonarlo definitivamente.

Además de los derribos, el Ayuntamiento ha impulsado otras medidas como la mejora de la limpieza, la instalación de más contenedores o la regularización de contratos de suministro eléctrico en varias viviendas. "Es un trabajo de todos los días", ha afirmado Galisteo, quien ha insistido en la necesidad de seguir actuando de forma progresiva.

En cuanto a la población, ha señalado que en la actualidad hay en torno a 270 personas empadronadas en el barrio, una cifra inferior a la de años anteriores, cuando se superaban las 450, mientras que la intención del equipo de Gobierno pasa por evitar nuevas construcciones irregulares y continuar eliminando aquellas chabolas que quedan vacías.

Por último, ha defendido que el objetivo final es la desaparición del poblado chabolista, aunque ha reconocido que se trata de un proceso gradual.

CRÍTICAS POR LA FALTA DE IMPLICACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL

Por otro lado, la concejala ha cargado contra la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por la falta de financiación para actuar en el barrio, asegurando que el Consistorio está afrontando en solitario estas intervenciones.

Según ha señalado, el Gobierno regional tenía previsto destinar 500.000 euros en 2025 para este ámbito, una cantidad que, ha afirmado, no se ha materializado.

"No ha llegado ni un céntimo de euro", ha sostenido, haciendo extensible esta crítica a ejercicios anteriores y también a 2026, año en el que, según ha indicado, no existe partida presupuestaria para San Martín de Porres, el único poblado chabolista de Castilla-La Mancha.

La concejala ha incidido en que todas las actuaciones se están ejecutando con medios propios municipales y ha defendido el esfuerzo de los trabajadores municipales implicados.

Asimismo, ha lamentado que la Junta no esté participando en ninguna de las líneas de actuación en el barrio, ni en materia de derribo de chabolas ni en otras intervenciones sociales o urbanísticas.