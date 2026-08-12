Desaparecida una mujer de unos 65 años en Palomares del Campo (Cuenca)

Palomares del Campo - EUROPA PRESS

CUENCA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Palomares del Campo y varios pueblos de la provincia se han unido en la búsqueda de Margarita, una mujer de unos 65 años desaparecida desde las 18.00 horas de este martes, 11 de agosto.

El alcalde de la localidad, Luis Miguel Acosta, ha confirmado a Europa Press la desaparición de esta mujer, vecina de Valencia, pero con vínculos familiares en Palomares. En la búsqueda ya se han movilizado efectivos de la Guardia Civil, de la Cruz Roja, bomberos, agentes medioambientales y gente del pueblo que está tratando de peinar la zona.

Según la información que ha trasladado el Ayuntamiento de Palomares del Campo a otros pueblos de la zona, la mujer viste pantalón negro y camiseta morada. Salió en la noche del martes de Palomares en dirección a la ermita de Urbanos y estan buscandola desde entonces.

Se cree que podría encontrarse en algún punto entre la ermita y Torrejoncillo del Rey, por lo que se pide ayuda a quienes transiten por caminos, o parajes de esta zona o del triángulo comprendido entre Palomares, Urbanos y Torrejoncillo.

Desde el Ayuntamiento de Zafra de Záncara, uno de los que se ha implicado en la búsqueda, ruegan que si se dispone de cualquier información que pueda ayudar a localizarla, rogamos que lo ponga inmediatamente en conocimiento de la Guardia Civil de Montalbo.