Desciende a Nivel 0 el incendio de Seseña, que aún sigue sin controlar

Incendio forestal en Seseña. - INFOCAM

TOLEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este sábado en la localidad toledana de Seseña que había alcanzado la Situación Operativa Nivel 1 por afección de humo a una carretera y un polígono ha descendido a Nivel 0, según informa el Infocam en su cuenta de Twitter. Sin embargo, el incendio aún no ha sido dado por controlado.

Por su parte, el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional ha informado de que el incendio se ha declarado a las 17.06 en el paraje de El Castrejón, en Seseña Nuevo, y ha sido detectado por una llamada particular.

En el lugar están trabajando dos medios aéreos, con 16 personas; tres medios de extinción terrestres, con 12 personas; y dos personas más de personal interno.