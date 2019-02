Detenido en Ciudad Real por estafar 3.400 euros mediante el timo del 'tocomocho'

Publicado 12/02/2019 13:09:45 CET

CIUDAD REAL, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido en Ciudad Real a un varón como presunto autor de un delito de estafa mediante el conocido timo del 'tocomocho', cometido en enero contra una mujer de avanzada edad a la que sustrajeron la cantidad de 3.400 euros.

Los presuntos autores de los hechos fueron una mujer y un varón, desempeñando la primera el papel de 'tonta', afirmando portar unos billetes de lotería premiados y el segundo, el papel de 'gancho', siendo este la persona que se acerca y convence a la víctima para que no deje pasar la oportunidad y aporte dinero para hacerse con los billetes de lotería supuestamente premiados.

Después de engatusar a la víctima, que denunció los hechos, los presuntos autores consiguieron que subiera con ellos a bordo de un vehículo, acompañándola hasta su entidad bancaria donde retiró el dinero que entregó a los estafadores, quienes posteriormente (y con el dinero en su poder), buscaron una excusa para que se apeara del turismo y marcharse del lugar.

Las investigaciones condujeron a la identificación de dos de los presuntos autores de los hechos, siendo finalmente detenido el varón que hacía de 'gancho', continuándose con las pesquisas para detener a su colaboradora.

Ante estos hechos, la Policía Nacional aconseja desconfiar de personas que se aproximen con cualquier excusa y a las que no se conozca, no aceptar propuestas ventajosas que ofrezcan en la calle, evitar, si no es necesario, manejar o llevar grandes cantidades de dinero en efectivo; ir acompañado de personas de confianza a la hora de realizar cobros o pagos de cierta importancia; no subirse nunca a vehículos de desconocidos por muy halagador que parezca el ofrecimiento y llamar a la Policía ante cualquier duda o sospecha.