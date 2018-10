Detenido un hombre por estafa al vender réplicas de móviles en Albacete

Actualizado 03/08/2018 10:20:49 CET

ALBACETE, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Albacete, en colaboración con el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zafra (Badajoz), dentro del marco de la operación 'RepliK@' han detenido a un vecino de la localidad pacense de Fuente del Maestre, de 24 años de edad, como presunto autor de un supuesto delito de estafa continuada por la venta de réplicas de teléfonos móviles de alta gama utilizando una conocida red social en varias provincias de España, entre ellas Albacete.

Las investigaciones comenzaron a raíz de la denuncia formulada en enero de 2017, por un menor vecino de la localidad albacetense de San Pedro, ante la Guardia Civil de Pozuelo en la que manifestaba haber contactado con una persona, a través de una conocida red social, concertando entre ambos la compra-venta de dos teléfonos móviles de alta gama, por un importe de 210 euros, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

EL afectado recibió en su domicilio, a contrarreembolso, dos terminales móviles distintos a los acordados e inservibles para su uso, tratándose uno de ellos del chasis de un terminal telefónico con la pantalla rota y carente de algunas piezas.

A raíz de esta denuncia, el EDITE de la Benemérita albaceteña comenzó a realizar las pertinentes investigaciones, averiguando que la persona que había realizado la estafa residía en la localidad pacense de Fuente del Maestre y constatando que aparte de la estafa cometida sobre el vecino de San Pedro, esta persona había estafado a otros tres menores de edad vecinos de Astigarraga (San Sebastián), Baeza (Jaén), Archena (Murcia) y Córdoba.

Estas cuatro estafas se cometieron utilizando el mismo modus operandi y la misma red social, recibiendo todas las víctimas replicas de terminales de teléfonos móviles de alta gama, inservibles para su uso, ascendiendo el coste total a 795 euros.

La operación 'RepliK@' ha conseguido esclarecer cinco delitos de estafa en los que el detenido consiguió lucrarse de 1.005 euros.

Por este tipos de casos, la Guardia Civil ha recomendado que a la hora de hacer compras por Internet se compre en sitios contrastados y con acreditada reputación, se procure pedir todos los datos posibles del vendedor y comprobar que no hay incongruencias en los datos obtenidos y se intente contactar telefónicamente con el vendedor antes de realizar la compra, a fin de asegurar su existencia y garantizar su servicio.

Además de desconfiar siempre que le pidan dinero por adelantado, aunque sea como señal, no confiar en "super ofertas" y productos con un precio extremadamente bajo ya que suelen ser productos que después de pagar, nunca llegan al comprador o si llegan no se corresponde con lo solicitado y prestar atención a los números de cuenta pertenecientes a un banco desconocido. Solicite datos del titular y asegúrese que la cuenta no es anónima.

De los cinco hechos investigados, el EDITE de la Guardia Civil de Albacete ha instruido las pertinentes diligencias que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción número DOS de Albacete, en funciones de guardia.