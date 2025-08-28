Detenido un joven por amenazas y vejaciones al personal sanitario de Urgencias del Hospital de Ciudad Real

CIUDAD REAL 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la comisaría de Ciudad Real han detenido en la madrugada de este jueves a un joven de 24 años por amenazas graves y vejaciones al personal sanitario que le atendía en el servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Según han relatado a Europa Press fuentes policiales, el aviso se ha producido sobre las 2.00 horas de este jueves, y los hechos, que están siendo investigados, se saldaron con la detención del varón de 24 años por amenazas graves a la médica que la atendía, ya que al parecer el paciente no estaba de acuerdo con el diagnóstico, así como por amenazas y vejaciones a otros tres sanitarios que acudieron a ayudar a la doctora.

Según relatan las mismas fuentes, en un primer momento tuvo que intervenir el servicio de seguridad privada, que delegó en la Policía Nacional.