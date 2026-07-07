Detenido el presunto autor de matar a disparos a cinco perros en una finca de la comarca de La Sagra. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la patrulla de Protección de la Naturaleza de Illescas (Pacprona) han detenido a un varón como presunto autor de tres delitos de maltrato animal y un delito de amenazas, tras abatir con una escopeta de caza a cinco perros.

Las investigaciones se iniciaron tras la desaparición de varios perros cuyos propietarios habían denunciado los hechos dos años antes. Como resultado, los agentes realizaron una inspección en una finca rústica situada en la zona norte de la comarca de La Sagra (Toledo), donde localizaron restos óseos de cuatro perros enterrados en distintos puntos bajo toneladas de estiércol, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Asimismo, se localizó y recuperó un cráneo parcial de perro que presentaba varios perdigones incrustados y una lesión compatible con la trayectoria de los proyectiles. Entre los restos hallados se localizaron los dispositivos de identificación (microchips) de dos de los animales, lo que permitió confirmar su identidad.

Las gestiones practicadas determinaron que los cinco perros habrían sido abatidos con disparos de escopeta aproximadamente dos años antes de su hallazgo, aunque únicamente fue posible recuperar los restos de cuatro de ellos. Los animales correspondían a dos perros de raza Pastor Alemán, dos Huskies Siberianos, y un perro mestizo. Cuatro de ellos figuraban oficialmente como desaparecidos tras las denuncias presentadas por sus propietarios.

En el marco de la investigación los agentes procedieron a la intervención de tres escopetas, un rifle, una carabina y una pistola propiedad del presunto autor, quien disponía de toda la documentación y licencias en vigor. Para el esclarecimiento de los hechos se contó con la colaboración de una taxidermia de la provincia de Toledo y del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.