Detenido en Talavera por sustraer más de un centenar de manillas de las puertas de portales

TOLEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina a un varón de 34 años de edad como presunto autor de la sustracción de más de un centenar de manillas de las puertas de varios portales de fincas de esta ciudad.

La investigación de la Policía Nacional comenzó en el mes de septiembre, cuando se recibieron en la Comisaría de Talavera de la Reina varias denuncias similares, en las que se informaba de la sustracción de las manillas de los portales de las zonas comunitarias de diferentes fincas, con sus correspondientes placas y mecanismo interior, así como los embellecedores de las puertas de servicio que había en el interior de dichos portales, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Este hecho delictivo "insólito" estaba perjudicando a un gran número de comunidades de vecinos, por lo que se inició una investigación por parte de la Policía Nacional que rápidamente daba como resultado la detención del presunto autor y la recuperación de 130 manillas que habían sido entregadas en dos centros de tratamiento de residuos de la localidad.

Las manillas recuperadas han sido entregadas por la Policía Nacional a sus legítimos propietarios y en cuanto al autor, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial para responder por los delitos de hurto cometidos.