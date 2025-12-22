Un detenido por tentativa de homicidio tras protagonizar una fuerte discusión familiar en Alcázar de San Juan

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICIA NACIONAL - Archivo

CIUDAD REAL 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) a un varón como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras haber protagonizado una fuerte discusión con su hermana y la pareja sentimental de ésta.

La discusión se inició cuando el ahora detenido se presentó durante la noche en el domicilio de su hermana profiriendo insultos y amenazas de muerte contra ella y contra su compañero sentimental, marchándose posteriormente del lugar.

A la mañana siguiente se personó de nuevo, esta vez en un establecimiento regentado por la hermana y su pareja, acometiendo de manera sorpresiva hacia el varón al que intentó clavar un cuchillo en el cuello, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

La víctima se zafó como pudo del ataque y el autor se marchó del lugar precipitadamente. Tras el dispositivo de búsqueda establecido por la Policía Nacional se consiguió la detención y puesta a disposición judicial del presunto autor de los hechos.