Detenidos tres jóvenes en Talavera por realizar pintadas en bienes inmuebles y mobiliario urbano

Agentes de la Policía Nacional en imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL

TOLEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina a tres jóvenes, de entre 19 y 20 años de edad, como presuntos responsables de varios delitos de daños por realizar pintadas en bienes inmuebles y mobiliario urbano de la ciudad talaverana.

Esta operación se inició después de que la Policía Local de Talavera de la Reina recibiese el aviso de unos ciudadanos porque habían visto a dos jóvenes realizando varios grafitis en la fachada de un local comercial de la calle Marqués de Mirasol.

Los agentes les sorprendieron en la zona, cuando aún llevaban encima varios botes de pintura en spray y procedieron a su identificación, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Una vez en la Comisaría de Policía Nacional, se recibió la denuncia y la factura de los daños causados al establecimiento perjudicado, que ascendía a 1.254 euros, por lo que se ha procedido a la detención de ambos jóvenes como presuntos autores de un delito de daños.

Además, estos jóvenes han sido reconocidos como los acompañantes del autor de las pintadas realizadas en octubre de 2025 en los murales de cerámica del paseo de los Arqueros y del Prado, cuya reparación supuso un coste de unos 2.000 euros, hechos por los que la Policía Nacional mantenía una investigación abierta.

A raíz de este hallazgo, los agentes han podido dar con la identidad del autor de dichas pintadas, que también ha sido detenido.