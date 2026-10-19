Detienen a once personas en Alcaudete de la Jara por formar un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas

Uno de los detenidos en la operación 'Alcauhete Verde'. - GUARDIA CIVIL

TOLEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Toledo, en el marco de la operación 'Alcahuete Verde', ha detenido a 11 personas pertenecientes a un grupo criminal radicado en Alcaudete de la Jara y dedicado al cultivo y elaboración de marihuana en su modalidad indoor, tráfico de drogas y robo con fuerza en las cosas.

De esta manera, se han desmantelado seis plantaciones de alto rendimiento y su infraestructura y un punto de venta de cogollos de marihuana envasados al vacío, además de hachís y cocaína. Los detenidos poseían de forma ilícita diversas armas de fuego y armas blancas, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

La operación se inició para poner fin a la inseguridad ciudadana y alarma social generada en el municipio por la existencia de plantaciones indoor de marihuana en viviendas y puntos de menudeo de sustancias estupefacientes controladas por un importante grupo criminal de la zona dedicado al tráfico de drogas.

Al grupo criminal, además del tráfico de drogas, se le atribuyen los delitos de robo con fuerza en las cosas, descubriendo en uno de los domicilios diverso material sustraído, entre ellos una motocicleta que fue sustraída de una vivienda en la provincia de Cáceres.

Varias de las plantaciones indoor tenían un sistema de ocultación para acceder al sótano, lugar donde se hallaban las plantaciones.

De la investigación llevada a cabo se ha descubierto a su vez otro domicilio dedicado a la venta de cogollos de marihuana envasados al vacío, hachís y cocaína, procediendo también a la entrada y registro del mismo.

Tras estas investigaciones, se han realizado seis entradas y registros domiciliarios, además de otro registro en una caseta de aperos, en la localidad de Alcaudete de la Jara, esclareciéndose un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito de tráfico de drogas, seis delitos contra la salud pública en su modalidad de cultivo y elaboración de drogas, siete delitos de defraudación de fluido eléctrico, un delito de tenencia ilícita de armas y tres delitos de robo con fuerza en las cosas.

En total se han intervenido un total de 2.630 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, 4 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío y diversas cantidades de otras sustancias estupefacientes, entre ellas hachís y cocaína, siendo el valor económico total superior a 1.700.000 euros, cantidad que se podría quintuplicar dado que el destino de la marihuana sería países de la Comunidad Económica Europea.

Asimismo, durante los registros se han aprehendido dos armas largas de fuego --ambas sustraídas--, un arma de avancarga, una carabina y varias armas blancas.

Además, se ha intervenido una motocicleta sustraída, 3.240 euros en efectivo y material propio del cultivo y elaboración, ascendiendo el valor económico de las infraestructuras desmanteladas a 250.000 euros aproximadamente.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, junto con los 11 detenidos, han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza 3, de los de Talavera de la Reina (Toledo).