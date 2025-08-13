La DGT prevé más un millón de desplazamientos en las carreteras de C-LM en la operación del 15 de agosto

Archivo - Varios coches circulan, con motivo de la operación salida del puente de agosto, en la A5. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

TOLEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 1.080.000 desplazamientos en las carreteras de Castilla-La Mancha con motivo de la festividad del 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen.

En concreto, se prevé un volumen de 205.400 desplazamientos en la provincia de Albacete, 213.300 en Ciudad Real, 182.500 en Cuenca, 197.100 en la provincia de Guadalajara y un total de 281.700 en las carreteras de la provincia de Toledo, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

La previsión de movimientos para esta operación de tráfico supone un incremento del 3,41% respecto al puente de agosto de 2024.

El dispositivo especial de tráfico, que se extenderá desde las 15.00 horas de este jueves hasta el próximo domingo, calcula que en los días que dura la operación se producirá el 21 por ciento de los desplazamientos previstos en la zona centro durante el mes de agosto.

En las principales vías de Castilla-La Mancha se establecerán servicios de control, regulación y vigilancia extraordinarios a cargo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que movilizará a 222 agentes para labores de regulación del tráfico.