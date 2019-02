Díaz (Podemos) desautoriza a Llorente tras abandonar de forma "unilateral" la Comisión de Empleo y le pide explicaciones

Publicado 05/02/2019 11:58:50 CET

TOLEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada y presidenta del Grupo Parlamentario Podemos, María Díaz, ha criticado la decisión "unilateral" de su compañero de partido David Llorente de abandonar la Comisión de Empleo celebrada este lunes y le ha instado a explicar a qué "intereses personales" responde su decisión.

Lo que sucedió ayer, según ha aclarado Díaz, no fue una cuestión que se hubiera debatido ni decidido en el seno del Grupo Parlamentario Podemos, al tiempo que ha asegurado que "seguirle juego al PP" no es algo que la formación morada quiera y "no es nuestra hoja de ruta".

La también secretaria de Organización de Podemos ha dejado claro que la formación morada no va a dejar "ni por activa ni por pasiva" que se paralicen leyes importantes, sobre todo "en las que hemos trabajado", ha sentenciado.

Preguntada sobre si el partido va a sancionar a David Llorente, ha explicado que como presidenta del Grupo Parlamentario Podemos elevará lo sucedido a los órganos de dirección para que tomen la decisión que corresponda.

María Díaz ha recordado a Llorente que las decisiones dentro de un grupo parlamentario se toman manera colegiada y se ha mostrado preocupada de que "la hoja de ruta" de Podemos para que la vida de las personas de la región "mejore" se encuentre "en un hilo" porque alguien decida tomar decisiones de forma unilateral.