La Diputación activa en el Carlos Belmonte la hoja de ruta del turismo deportivo en la provincia de Albacete

Inauguración de la I Jornada de Turismo Deportivo en la provincia de Albacete. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Deportes de la Diputación de Albacete, Daniel Sancha, ha inaugurado este jueves la primera 'Jornada de Turismo Deportivo en la provincia', una iniciativa con la que la institución provincial refuerza su apuesta por el deporte como motor de desarrollo económico, social y territorial.

El diputado de Deportes, que ha asistido con la diputada de Agenda 2030 y Fondos Europeos, Yolanda Ballesteros, ha sido el encargado de abrir oficialmente este evento que reúne a profesionales, empresas, ayuntamientos y entidades del sector, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Desde un escenario tan simbólico como el Carlos Belmonte, Sancha ha saludado a las y los asistentes poniendo en valor el carácter emblemático del espacio: "Daros la bienvenida a este estadio, que es un icono del fútbol español y que hemos elegido como el mejor escenario posible para celebrar esta primera jornada de turismo deportivo en la provincia de Albacete", ha comenzado.

El diputado ha subrayado que esta iniciativa surge del aprendizaje acumulado por la Diputación en espacios como Fitur y otros foros especializados, donde se ha trabajado para identificar oportunidades y proyectar el potencial del territorio: "Nace de nuestras experiencias en ferias como Fitur, donde hemos escuchado, hemos observado y hemos intentado también mostrar lo que hacemos desde la Diputación, poniendo en común qué podemos desarrollar a futuro en nuestra provincia".

Sancha ha defendido el posicionamiento de Albacete como "territorio referente en el ámbito deportivo dentro de Castilla-La Mancha", insistiendo en la necesidad de avanzar hacia un modelo más coordinado: "Estas jornadas vienen para que 'no hagamos la guerra' cada uno por su lado, sino que nos juntemos, que seamos más fuertes y que seamos capaces de generar no solo eventos deportivos, que ya tenemos muchos, sino experiencias deportivas ligadas al turismo", ha señalado.

GENERAR MARCA Y OPORTUNIDADES DESDE LA UNIÓN

El diputado ha puesto el acento en la importancia de conectar el tejido público y privado presente en la jornada, destacando que aproximadamente la mitad de los participantes proceden de ayuntamientos y la otra mitad del ámbito empresarial: "Vamos a intentar engranar todo lo que tenemos en la provincia para ser capaces de generar un producto. Un producto que sea marca Albacete, marca provincia, y que sea capaz de atraer cada vez más turistas ligados al deporte", ha avanzado.

En esta línea, ha insistido en la necesidad de transformar los eventos existentes en oportunidades sostenidas en el tiempo, resaltando que "tenemos grandes instalaciones, grandes municipios y grandes eventos deportivos, pero muchas veces son puntuales. Tenemos que ser capaces de generar sinergias entre todos para convertirlos en oportunidades reales".

Sancha también ha contextualizado el papel del turismo deportivo dentro del conjunto de la economía, señalando su creciente relevancia a nivel nacional e internacional: "El turismo es uno de los motores de nuestra economía y el turismo deportivo está jugando un papel fundamental en el desarrollo de nuestros territorios".

Un contexto desde el que ha apuntado a la necesidad de seguir situando a la provincia aprovechando su potencial y los grandes eventos previstos: "Nos tenemos que posicionar. Este año vamos a acoger eventos de carácter nacional e internacional (como la etapa de La Vuelta que, el 1 de septiembre, recorrerá nuestra sierra desde Alcaraz a Elche de la Sierra), que tenemos que aprovechar para darnos a conocer y mostrar dónde estamos y lo que somos capaces de hacer".

CONECTAR, COMPARTIR Y CONSTRUIR

El diputado ha apelado al carácter abierto, colaborativo y práctico de esta jornada: "Queremos que sirva para unir, para generar oportunidades y, por qué no, también oportunidades de negocio. Que nos conozcamos, que compartamos y que de aquí salgan proyectos".

Asimismo, ha agradecido el trabajo del Servicio de Deportes de la Diputación, la implicación de las entidades colaboradoras y la cesión de las instalaciones por parte del Albacete Balompié (representado en la inauguración por la presidenta de la Fundación, Rosa Gómez), destacando la importancia de sumar esfuerzos para avanzar en este ámbito.

Por su parte, el gerente de la Asociación de Turismo Deportivo Turesport, Pedro Nebot, ha agradecido durante la inauguración "la implicación de la Diputación de Albacete" y la participación de las y los asistentes, destacando la excelente respuesta del sector ante esta convocatoria y subrayando el valor de este tipo de encuentros como "espacios para generar conexiones reales entre profesionales".

Nebot ha explicado el enfoque participativo de la jornada, concebida como un espacio de diálogo en el que empresas y entidades compartan experiencias, planteen inquietudes y contribuyan activamente a desarrollar una estrategia común en torno al turismo deportivo.

DESARROLLO DE LA JORNADA

La cita contempla el desarrollo durante el día de diferentes bloques de contenido orientados a abordar el turismo deportivo desde múltiples perspectivas, incluyendo sesiones de análisis, espacios de diálogo y la presentación de experiencias vinculadas al sector.

Asimismo, cuanta con un espacio de networking y un workshop profesional en horario de tarde, enfocado a facilitar el contacto directo entre empresas, entidades y administraciones, así como la generación de oportunidades de colaboración.

La programación se articula combinando reflexión estratégica, intercambio de conocimiento y dinámicas orientadas a la conexión entre participantes.

Con este evento, impulsando en el seno del 25º aniversario del Circuito Provincial de Carreras Populares, el Gobierno de Santi Cabañero al frente de la Diputación de Albacete da un paso más en su compromiso convencido con un modelo de desarrollo que integra deporte, turismo y territorio, apostando por la generación de sinergias, la profesionalización del sector y la creación de nuevas oportunidades para la provincia.

Una iniciativa que nace con vocación de continuidad y que sitúa a la provincia de Albacete en el camino para consolidarse como un destino de referencia en turismo deportivo.