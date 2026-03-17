Diputación Ciudad Real repartirá 20 millones a ayuntamientos para obras municipales priorizando a municipios pequeños

La portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco - DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, Rocío Zarco, ha dado cuenta este martes de los asuntos que se aprobarán en Junta de Gobierno, entre los que destaca la puesta en marcha del Plan de Obras Municipales y Renovación de Redes 2026, dotado con 20 millones de euros destinados a mejorar infraestructuras y servicios básicos en los municipios de la provincia.

En la habitual comparecencia informativa, en la que ha estado acompañada por el vicepresidente de la Institución provincial, Adrián Fernández, Zarco ha explicado que este plan mantiene la línea estratégica del actual equipo de Gobierno, con una inversión de 15 millones de euros para obras municipales y 5 millones para la renovación de redes de abastecimiento, según ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

Ha subrayado que se trata de una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva con preasignación por municipios, en la que se introduce como criterio prioritario el factor de ruralidad, con el objetivo de favorecer especialmente a las localidades más pequeñas.

En este sentido, ha puesto como ejemplo que Villar del Pozo, con 48 habitantes, recibirá 55.854 euros, lo que supone más de 1.163 euros por habitante, mientras que Ciudad Real, con más de 76.000 habitantes, contará con 1.076.476,29 euros, lo que equivale a 14,15 euros por habitante. "Con este criterio queda evidenciado que trabajamos para todos los municipios, pero especialmente para los más pequeños", ha remarcado.

Zarco ha destacado que este plan, que se pone a disposición de los ayuntamientos en el primer trimestre del año, permitirá a los consistorios acometer las obras necesarias para prestar los mejores servicios públicos y dar respuesta a las necesidades de los vecinos, al tiempo que ha incidido en que las actuaciones serán "a la carta", en función de las prioridades de cada ayuntamiento.

UN PASEO REAL CON EL QUIJOTE

En el área de Cultura, la portavoz ha avanzado la aprobación de diversas convocatorias vinculadas al programa 'Un paseo real', orientado a la difusión del patrimonio cultural, histórico, gastronómico y turístico de la provincia.

Entre ellas, ha destacado la convocatoria 'Un Paseo Real con El Quijote', dotada con 60.000 euros y dirigida a asociaciones, que permitirá el desarrollo de rutas de un día por enclaves vinculados a la obra de Miguel de Cervantes, combinando patrimonio, paisaje y gastronomía a través de cuatro itinerarios: 'En un lugar de La Mancha', que se desarrollará en Villanueva de los Infantes; 'La ilusión de Don Quijote', en Ruidera y Argamasilla de Alba; 'No son gigantes, son molinos', en Campo de Criptana y Alcázar de San Juan; y 'Naturalmente Don Quijote', que tendrá lugar en Fuencaliente.

Asimismo, se aprobarán otras líneas dentro de este programa, como el Paseo Escolar 2026, dirigido a centros de educación infantil, primaria y especial y dotado con 120.000 euros; el Paseo Real 2026, orientado a asociaciones y con un presupuesto de 50.000 euros; y el Paseo Educativo 2026, destinado a centros de secundaria y educación de personas adultas, con una cuantía de 60.000 euros.

Todas estas iniciativas incluyen rutas temáticas vinculadas a la naturaleza, la historia, las fiestas de interés turístico, el teatro clásico, la gastronomía o el proyecto de los silos 'Titanes', con el objetivo de reforzar la educación cultural en la provincia.

En materia deportiva, Zarco ha destacado el incremento de las partidas presupuestarias en las tres convocatorias de ayudas a clubes, una medida que responde al aumento de la actividad competitiva en la provincia. En concreto, la convocatoria para clubes federados de deporte individual contará con 73.000 euros, frente a los 60.000 del año anterior; la destinada a actividades deportivas para personas con discapacidad alcanzará los 27.000 euros, frente a los 20.000 de 2025; y la dirigida a clubes de deporte colectivo dispondrá de 495.000 euros, una cifra que el año pasado ascendió a 430.000.

"Consideramos necesario este aumento porque cada vez hay más competiciones y mayor participación de los equipos de la provincia", ha explicado.

Por otro lado, Zarco ha informado de una convocatoria de 40.000 euros para entidades juveniles, destinada a financiar proyectos formativos, culturales y preventivos, así como talleres y rutas temáticas, con una cuantía máxima de 1.500 euros por asociación.

Zarco ha concluido señalando que el conjunto de medidas que van a la Junta de Gobierno suman casi 21 millones de euros en beneficio de todos los ciudadanos de la provincia, destinados a áreas estratégicas como infraestructuras, cultura, deporte y juventud.

Ha incidido en que estas políticas reflejan el compromiso del equipo de Gobierno de la Diputación de Ciudad Real con el equilibrio territorial, el impulso de la actividad cultural y deportiva y la mejora de la calidad de vida en todos los municipios, con especial atención a los más pequeños.