Diputación Cuenca aprueba el contrato para la redacción del proyecto, ejecución y gestión de la nueva planta de residuos

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CUENCA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ha celebrado este viernes una sesión plenaria extraordinaria en la que se ha aprobado el contrato para la redacción del proyecto, ejecución de las obras y gestión del nuevo Centro de Recuperación y Reciclaje de Cuenca, que cuenta con un presupuesto de licitación de 132,6 millones de euros.

Esta cuantía se distribuye entre los casi 54 millones de euros destinados a la construcción de las instalaciones y los 78,6 millones previstos para la gestión de los residuos durante un periodo de 12 años.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha destacado que esta nueva planta va a ser "una realidad" y permitirá dotar a la provincia de unas instalaciones adaptadas a las exigencias del siglo XXI, capaces de responder a los objetivos establecidos en materia de recuperación y tratamiento de residuos, sostenibilidad y protección del medio ambiente.

La aprobación plenaria responde al importante volumen económico de este contrato, que contará con financiación procedente de los fondos Feder de Castilla-La Mancha, con una aportación de 20 millones de euros por parte del Gobierno regional, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Martínez Chana ha expresado su confianza en que la licitación pueda publicarse en los próximos días para avanzar cuanto antes en la tramitación de esta infraestructura estratégica para la provincia. En este sentido, ha señalado que el amplio anteproyecto elaborado permitirá agilizar los procedimientos administrativos necesarios para acometer una actuación de estas características.

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

La sesión plenaria extraordinaria también ha servido para aprobar créditos extraordinarios destinados a reforzar la colaboración de la Diputación de Cuenca con distintas entidades de la provincia, entre ellas Asaja y CEOE-Cepyme Cuenca.

En concreto, se ha aprobado una partida de 184.000 euros destinada a Asaja para desarrollar actuaciones de control de la población de conejo de monte, cuya proliferación está ocasionando importantes daños en las explotaciones agrícolas de la provincia.

Por su parte, CEOE-Cepyme Cuenca llevará a cabo la elaboración de un estudio estratégico orientado a identificar las oportunidades de desarrollo económico que pueden aprovechar conjuntamente las provincias de Cuenca, Soria y Teruel en sectores emergentes y actividades con proyección internacional.

El presidente provincial ha subrayado que ambas iniciativas contribuirán a mejorar las oportunidades de desarrollo de Cuenca, tanto mediante el apoyo directo a los agricultores como a través de la identificación de nuevas posibilidades de crecimiento y diversificación económica.

En relación con la colaboración con Asaja, Martínez Chana ha explicado que llevan "meses trabajando" para dar continuidad a las ayudas dirigidas a los cotos de caza y complementarlas con actuaciones más concretas y directas en aquellas zonas donde la sobrepoblación de conejos está provocando una mayor incidencia sobre los cultivos.

Finalmente, el pleno extraordinario ha aprobado también el suplemento de crédito 8/2026, destinado a atender necesidades presupuestarias en materia de Seguridad Social y medio ambiente.