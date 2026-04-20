La Diputación de Cuenca y el sector se unen para trabajar por el reconocimiento de la FAO para el olivar de La Alcarria

Reunión entre la Diputación de Cuenca y representantes del sector de los olivares de la Alcarria. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ha comenzado a trabajar de la mano del sector para lograr el reconocimiento de los olivares de la Alcarria como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destacando la importancia social, económica y medioambiental de este cultivo en una amplia zona de la provincia.

Con este objetivo el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha mantenido una reunión de trabajo en la que han estado presentes el diputado de agricultura, Francisco Javier Cebrián; el delegado de Agricultura de la Junta en Cuenca, Rodrigo Fernández; el responsable de Medio Ambiente, Calidad y Seguridad Alimentaria de Cooperativas Agroalimentarias, Jacinto Tello; su director general, Juan Miguel del Real; el presidente de la DO Aceite de La Alcarria, Carlos de la Sierra; y los responsables de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara, Cruz González y Antonio Torres.

Martínez Chana ha subrayado la importancia de este reconocimiento para esta comarca que se extiende por las provincias de Cuenca y Guadalajara que permitiría abrir la posibilidad de ayudas específicas en la Política Agraria Común garantizando la rentabilidad de un olivar cuya calidad y beneficios sociales y medioambientales nadie puede poner en duda, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El presidente ha recordado que se trata de un compromiso que anunciaba en la presentación de los presupuestos para ayudar a nuestros agricultores de un sector que atraviesa dificultades derivadas de la imposibilidad de competir con otras zonas mucho más productivas como Jaén y para lo que se aumentaba la partida destinada al Consejo Regulador del Aceite de Oliva de La Alcarria de 10.000 a 60.000 euros.

Asimismo, ha valorado los primeros trabajos que se han presentado en este encuentro y ha reiterado la disposición del equipo de Gobierno para trabajar de la mano con un sector para impulsar la comercialización y la rentabilidad con un reconocimiento que debe ir más allá del olivar para incluir todo el entorno reconociendo el trabajo de los agricultores durante generaciones para mantener vivas variedades propias "que merece ser valorado y premiado" por lo que se ha mostrado convencido de que dará sus frutos tanto en la FAO como posteriormente en las ayudas ministeriales.

Por su parte, Tello incidía en este proyecto que se está elaborando para el reconocimiento de este sistema agrícola con importancia mundial con el objetivo de poner en valor la zona y favorecer el desarrollo de La Alcarria ligada al mantenimiento de los olivares tradicionales.

En este sentido, el responsable de Cooperativas Agroalimentarias recordaba que el actual PAC incluye una línea de ayudas para olivares centenarios que tengan algún tipo de figura de reconocimiento internacional por lo que se trata de los primeros pasos para poder optar a estas subvenciones.

Una posibilidad que es clave para esta comarca puesto que muchos de estos productores se han quedado fuera de las ayudas por producción ecológica y las destinadas al olivar tradicional al no cumplir con todos los requisitos que se exigen.