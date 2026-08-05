La Diputación de Guadalajara convoca los Premios Mujer Emprendedora 2026 - ADRIAN LOEJ

GUADALAJARA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este miércles la convocatoria de una nueva edición de los Premios Mujer Emprendedora, unos galardones con los que la Diputación provincial de Guadalajara quiere reconocer e impulsar el emprendimiento femenino como motor de desarrollo económico, cohesión territorial e igualdad de oportunidades en la provincia.

La convocatoria, incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028, está dotada económicamente con 18.000 euro, que se distribuirán entre las tres categorías de premios establecidos, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Podrán participar en la convocatoria las personas físicas, personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica en las que la participación de mujeres en la titularidad, el capital social o su composición sea igual o superior al 50%, siempre que tengan la consideración de microempresa o pequeña empresa y su domicilio fiscal se encuentre en algún municipio de la provincia de Guadalajara.

Además, las empresas deberán haber iniciado su actividad a partir del 1 de enero de 2020 y haberla mantenido de forma continuada hasta la finalización del plazo de presentación de solicitudes. También podrán concurrir empresas constituidas con anterioridad a esa fecha siempre que presenten una nueva línea de negocio iniciada desde el 1 de enero de 2020 y puedan acreditarlo.

Asimismo, las candidaturas deberán presentar un proyecto empresarial original, creativo e innovador, orientado a dar respuesta a necesidades sociales o económicas, o centrado en ámbitos como la mejora de la empleabilidad, el apoyo a colectivos vulnerables, la lucha contra la despoblación, el envejecimiento de la población o la igualdad de género.

No podrán optar a estos premios los proyectos que hayan resultado galardonados en anteriores ediciones de esta convocatoria.

TRES CATEGORÍAS

Las interesadas podrán presentar una única candidatura en una de las tres categorías previstas: El Premio a la Actividad Empresarial pretende reconocer a aquellas empresarias que hayan contribuido al desarrollo de la actividad económica de la provincia de Guadalajara, sirviendo de ejemplo en sus ámbitos específicos y contribuyendo a la mejora de la competitividad, con un enfoque socialmente responsable.

El Premio al Emprendimiento Rural tiene como finalidad contribuir a desarrollar el emprendimiento y el autoempleo femenino en el ámbito rural con el fin de contribuir a la generación de empleo y al incremento de la actividad económica en el entorno rural. Para poder optar a esta categoría, el centro de trabajo de la candidatura propuesta deberá estar ubicado en un municipio de la provincia de Guadalajara con población inferior a los 5.000 habitantes.

El Premio al Emprendimiento Social reconocerá a las iniciativas emprendedoras de carácter social, que estén comprometidas en lograr un cambio social y/o ambiental transformador, mediante la aplicación de enfoques innovadores y prácticos para beneficiar a la sociedad de la provincia de Guadalajara.

Los premios se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la convocatoria para cada una de las categorías. En cada categoría se establecen tres premios: un primer premio dotado con 3.000 euro, un segundo premio dotado con 2.000 euro y un tercer premio dotado con 1.000 euro, además de un diploma acreditativo.

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Guadalajara, mediante instancia general, o presencialmente en cualquiera de las oficinas de Registro habilitadas. Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en https://www.dguadalajara.es/web/guest/subvenciones-servicios- sociales El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 17 de septiembre de 2026.