La Diputación de Guadalajara y la UAH impulsan la creación de un Centro de Estudios Tecnológicos provincial

GUADALAJARA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, y la directora general de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, María Teresa del Val, han firmado un convenio para iniciar un proyecto encaminado a la puesta en marcha de un Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico (CITE) en la provincia de Guadalajara.

El convenio, aprobado por la Junta de Gobierno el pasado 14 de julio, fija una aportación económica de 260.000 euros por parte de la Institución provincial para que la Fundación General de la UAH realice las acciones previstas para 2026, que sentarán las bases de creación y funcionamiento del CITE.

Según informa la Diputación, el proyecto se marca como objetivo general configurar en la provincia de Guadalajara el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de carácter multicampus, que actúe como motor de innovación, instrumento de transferencia del conocimiento universitario al tejido productivo provincial y palanca de cohesión territorial frente a la despoblación del medio rural.

Tal como ha explicado el presidente de la Diputación, José Luis Vega, se trata de ver las necesidades que tiene la provincia de Guadalajara y sus dos realidades diferenciadas" para marcar estrategias que contemplen nuevos impulsos al desarrollo del Corredor del Henares y, a la vez, "marcar el camino que tenemos que llevar" con el objetivo "promover también el desarrollo de las zonas rurales".

CONCENTRACIÓN DE ESFUERZOS EN SECTORES ESTRATÉGICOS DE GUADALAJARA

Para alcanzar ese objetivo general, se marcan una serie de estrategias y objetivos específicos: vertebrar la oferta de I+D+i de la provincia, articulando los recursos de la UAH, los centros de Formación Profesional, los polígonos industriales y las empresas tractoras del Corredor del Henares; impulsar la transferencia de conocimiento desde la UAH y los centros de investigación hacia el tejido empresarial; atraer inversión nacional e internacional; generar empleo cualificado y fijar talento en el territorio; y contribuir a la lucha contra la despoblación y al equilibrio territorial extendiendo la actividad científica y tecnológica a los núcleos rurales estratégicos.

El CITE centrará su actividad en los sectores productivos en los que Guadalajara presenta ventajas comparativas reales frente a otros territorios y un mercado tractor consolidado. Es decir, las líneas estratégicas que orientan el proyecto son: logística avanzada e intralogística 4.0, agroalimentario y bioeconomía, salud, biotecnología, energía, transición ecológica, economía circular y digitalización industrial.

ACCIONES PREVISTAS EN 2026

El convenio aprobado establece una aportación económica de 260.000 euros por parte de la Diputación para que la Fundación General de la UAH desarrolle las acciones previstas para el año 2026, que se destinan al diseño del CITE, la captación de alianzas estratégicas y la puesta en marcha de los primeros servicios visibles.

En concreto, se trata de diseñar el modelo de gobernanza, los estatutos, órganos de dirección, protocolo de adhesiones y modelo de financiación sostenible del ente gestor; lanzamiento de la identidad corporativa del CITE, web institucional y presentación pública ante agentes económicos y sociales de la provincia; estudio técnico de viabilidad; primeras adhesiones empresariales; programa piloto STEAM para niñas y jóvenes de municipios del Corredor del Henares; captación de fondos europeos; y desarrollo de programas de emprendimiento.