Diputación de Toledo aprueba los estudios de viabilidad del plan de carreteras que destinará 223 millones en 20 años

TOLEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Toledo ha dado el visto bueno este martes a la aprobación definitiva de los estudios de viabilidad de la concesión de la red provincial de carreteras. Una iniciativa que se lleva a cabo ante la finalización de la concesión actual, prevista entre septiembre y octubre de 2026. Se trata de un trámite que permitirá licitar el año que viene el mayor contrato en la historia de la institución, que garantizará la conservación y mejora de las carreteras provinciales durante los próximos 20 años, con una inversión total de más de 223 millones de euros.

La portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos, en declaraciones a los medios de comunicación previas a la sesión plenaria, ha subrayado que con este paso el Gobierno provincial "vuelve a dejar clara su apuesta por la mejora constante de las comunicaciones en la provincia. Sabemos que de ellas depende el futuro, la seguridad y la calidad de vida de nuestros vecinos".

En este sentido, ha insistido en que "invertir en carreteras es invertir en futuro, en cohesión territorial, en igualdad de oportunidades y en la lucha contra la despoblación. Apostar por mejores carreteras significa que los municipios estén conectados, que las empresas sean más competitivas, que los ciudadanos tengan acceso a más servicios y que la vida en los pueblos sea una opción real para miles de familias".

Al respecto, la portavoz del PSOE, Tita García, ha destacado que se trata de un contrato de los que no tiene que tener color político sino tiene "única y exclusivamente" color técnico, por lo que ha reconocido y agradecido el trabajo que los técnicos han realizado en esta materia.

De su lado, el portavoz de Vox, Daniel Arias, ha destacado de esta licitación que se le ha dado un enfoque de tal manera que los ocho primeros años son todas las inversiones y a partir de ahí los otros 12 es para mantenimiento y conservación. "Eso va a posibilitar que en los ocho primeros años se hayan hecho todas las inversiones que la red de carreteras necesita".

En el mismo pleno también se ha aprobado de forma provisional el catálogo de la red de carreteras, los anteproyectos de construcción y explotación en las tres zonas y la memoria para la justificación de la estructura de costes y la fórmula de revisión de precios de la nueva concesión. "Son actuaciones preparatorias y necesarias para garantizar la continuidad de la gestión de la red cuando acabe la concesión actual el año que viene", ha explicado De Frutos.

116 CARRETERAS PROVINCIALES

El nuevo contrato supondrá más de 223 millones de euros de inversión en los próximos 20 años, destinados a mantener y mejorar una red provincial de 957 kilómetros, formada por 116 carreteras y cinco caminos vecinales. La portavoz ha aclarado que lo que se aprueba ahora de forma definitiva son los tres estudios de viabilidad, "porque para esta concesión la provincia está dividida en tres zonas: la Zona 1, correspondiente a las comarcas de Talavera; la Zona 2, que comprende La Sagra y parte de La Mancha; y la Zona 3, que engloba la comarca de Montes de Toledo y también parte de La Mancha".

Respecto a la concesión vigente desde 2006, De Frutos ha señalado que "ha funcionado muy bien durante 20 años, permitiendo modernizar y conservar nuestras carreteras en buenas condiciones y con estabilidad presupuestaria", lo que ha animado al actual Gobierno de la institución a plantear esta nueva concesión como una continuidad del modelo anterior.

Según ha explicado, "en la Diputación llevamos más de un año trabajando en todos los documentos que marca la Ley de Contratos: estudios de viabilidad, anteproyectos, memoria de costes y fórmulas de revisión de precios. Tras la aprobación provisional en julio y la resolución de las alegaciones, hoy culminamos parte de ese esfuerzo".

La portavoz ha concluido subrayando que "una red de carreteras es un activo estratégico" que garantiza seguridad, movilidad y competitividad, además de ahorrar costes y favorecer el desarrollo de la provincia.

PRESUPUESTO 2026: COMPROMISO CON LOS MUNICIPIOS

El pleno ha abordado también la aprobación de las líneas fundamentales del Presupuesto de la Diputación de Toledo para 2026, que se encuentra en fase inicial de preparación. "Queremos que sigan la misma línea en la que estamos incidiendo en esta legislatura: la atención a los municipios y la mejora de la vida de la gente", ha explicado De Frutos.

Por último, ha avanzado que "serán unos presupuestos municipalistas, con un fuerte componente inversor y centrados en mejorar la vida de los ciudadanos. En definitiva, unos presupuestos pensados para seguir apostando por el futuro de la provincia de Toledo".

PLAN CORRESPONSABLES

Sobre la necesidad de participar en el Plan Corresponsables a la que se ve abocada la Diputación, la portavoz de la Institución ha sentenciado que "no es lógico que nos impongan, porque son imposiciones, nuevas competencias y no nos den la fuente de ingresos para las mismas".

De Frutos ha recalcado que "no es lógico que el Ministerio de Igualdad, de manera sorpresiva, porque ha sido de un día para otro, junto con la Junta de Comunidades, que es la que regula esta materia, realice una bajada de este calibre sin haber avisado y diciendo que seamos nosotros los que asumamos la cofinanciación".

La portavoz ha incidido en que "es un ejercicio de irresponsabilidad manifiesta en un tema tan sensible como es la igualdad, como es la conciliación de la vida laboral y familiar y como es el empleo femenino".

Por ello ha deslizado que ha echado en falta "una interlocución mucho más fuerte para poder establecer líneas de actuación conjunta si era necesario, pero sobre todo, quien tiene que asumir, esta situación es quién es responsable y quién es competente, que es el Ministerio de Igualdad".

Sobre este asunto se ha pronunciado también la portavoz del PSOE quien ha dicho que el Plan Correspondiente ha venido "a ayudar y mucho", sobre todo a los pequeños municipios. "Hay una propuesta que se está realizando también desde la Consejería de Igualdad a las diputaciones y esperamos que la Diputación de Toledo apoye y ayude", ha indicado.

Por su parte, Vox ha lamentado el recorte del 30 por ciento a este plan que va a hacer "el Gobierno socialista y feminista del señor Sánchez" y que no lo vaya a asumir el Gobierno regional. "Nosotros no vamos a servir de coartada para ningún gobierno socialista que no quiera asumir su responsabilidad, que no quiera aportar el dinero para lo verdaderamente importante, que es apoyar a las familias y apoyar a las mujeres", ha manifestado.

VIAJE A CHINA

Finalmente, el PSOE ha solicitado información sobre el viaje a China realizado recientemente por la portavoz y diputada delegada de Presupuestos y Hacienda, Soledad de Frutos y la diputada delegada de Infraestructuras, Manuela Lominchar.

"Hemos esperado unos días a ver si el Gobierno nos daba explicación de en qué ha consistido ese viaje, de qué partida se ha pagado, cuánto ha costado, quién ha formado parte de esa delegación y qué objetivos se marcaron y si se han conseguido", ha manifestado García.

Unas declaraciones que han tenido contestación por parte de la portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación, quien se ha sorprendido de esta petición ya que, ha añadido, el viaje ha sido "transparente" y ha estado en los medios de comunicación "prácticamente a diario2.

"Ha sido un viaje bastante productivo en todo momento", ha señalado, para afirmar que tanto el Ayuntamiento de Toledo como la Diputación provincial han mantenido reuniones con los actores estratégicos "de un mercado tan importante tanto en materia de inversión económica como en materia también de turismo".