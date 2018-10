La Diputación de Toledo ejercerá los "recursos que sea posible" contra la suspensión cautelar de Ciudad de Vascos

Publicado 26/01/2015 13:35:34 CET

TOLEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón, ha señalado que "está estudiando" la suspensión cautelar de la declaración de urgencia en la ocupación de los terrenos por la puesta en valor del yacimiento Ciudad de Vascos y ha indicado que la Institución que preside ejercerá "los recursos que sea posible" al respecto.

El presidente de la Corporación se ha referido así, a preguntas de los medios, a la suspensión cautelar --emitida en un auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM)-- de esta declaración aprobada por el Consejo de Gobierno, que ha publicado este lunes el diario La Tribuna de Toledo.

Tizón ha insistido en que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha "no ha rechazado", sino suspendido cautelarmente" la declaración de urgencia en la ocupación de los terrenos y ha explicado que la suspensión indica que el TSJCM "aún no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre si había o no urgencia en esta declaración".