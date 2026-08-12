La Diputación de Toledo estrenará este viernes su nueva iluminación artística

Fachada iluminada de la Diputación. - DIPUTACIÓN
TOLEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Diputación de Toledo estrenará este viernes, 14 de agosto, su nueva iluminación artística, en un acto que tendrá lugar a las 22.00 horas y que permitirá descubrir por primera vez el resultado de la renovación del sistema de iluminación exterior del edificio.
La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, acompañada de miembros de su Gobierno, participarán en la inauguración de una actuación con la que la institución provincial quiere seguir poniendo en valor uno de los edificios más representativos de la ciudad y, al mismo tiempo, incorporar nuevas posibilidades tecnológicas a su imagen nocturna.
El estreno permitirá comprobar cómo la nueva iluminación transforma la presencia del Palacio Provincial cuando cae la noche, realzando sus elementos arquitectónicos y ofreciendo una imagen renovada de un edificio estrechamente vinculado a la historia y al patrimonio de Toledo.
La actuación supone también un nuevo paso en el compromiso de la Diputación de Toledo con la conservación y puesta en valor de su patrimonio, incorporando una solución tecnológica que permite conjugar la iluminación artística con una mayor versatilidad y eficiencia.
La nueva iluminación artística se suma así a las actuaciones impulsadas por el Gobierno de la Diputación para realzar el patrimonio provincial y acercarlo a la ciudadanía, haciendo que un edificio histórico como el Palacio Provincial mantenga su carácter monumental y representativo y, al mismo tiempo, tenga una nueva capacidad para transmitir mensajes y acompañar a la sociedad toledana.
La inauguración del viernes permitirá descubrir por primera vez el resultado de esta intervención y las posibilidades que ofrece la nueva iluminación artística del Palacio Provincial.
El acto oficial de la inauguración tendrá lugar desde el Mirador de la Rosaleda del parque de la Vega y para facilitar que los ciudadanos puedan contemplar el nuevo alumbrado, la iluminación podrá disfrutarse también durante el fin de semana del 14 al 16 de agosto.