Diputación Toledo prepara un Plan de Vivienda Joven en 2027 para favorecer el relevo generacional en el casco histórico

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TOLEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Diputación de Toledo trabaja en la elaboración de un Plan de Vivienda Joven que verá la luz en 2027 y que nace con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna a los jóvenes, favorecer su emancipación y contribuir a revitalizar el casco histórico de Toledo mediante una política de vivienda basada en la igualdad de oportunidades, la rotación de los alquileres y el aprovechamiento del patrimonio público.

La iniciativa responde al compromiso de la institución provincial con uno de los principales retos de la sociedad actual: el acceso de los jóvenes a la vivienda, ha informado la Diputación en una nota de prensa.

La Diputación considera que facilitar un hogar a quienes desean iniciar un proyecto de vida supone también generar oportunidades, impulsar la actividad económica, favorecer el relevo generacional y contribuir a mantener vivo el centro histórico de la capital.

El futuro Plan de Vivienda Joven estará orientado a jóvenes de entre 18 y 35 años en las viviendas de Esteban Illán propiedad de la Institución mediante un modelo de alquiler en rotación que permita que distintas generaciones puedan beneficiarse de estas viviendas públicas, garantizando que el patrimonio provincial siga cumpliendo la finalidad social para la que fue concebido.

La Diputación defiende que este modelo permitirá facilitar la emancipación juvenil, favorecer el acceso a la vivienda en condiciones objetivas y transparentes, aprovechar los inmuebles públicos para un fin social, impulsar la economía local y reforzar las políticas de fijación de población en el casco histórico, en consonancia con la estrategia compartida con el Ayuntamiento de Toledo, en coordinación con la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, para recuperar residentes y generar vida en esta parte de la ciudad.

PROYECTO DE FUTURO

La institución provincial considera que las políticas públicas de vivienda constituyen una inversión de futuro, al favorecer la creación de nuevos hogares, reforzar la cohesión social y ofrecer oportunidades a quienes encuentran mayores dificultades para acceder al mercado inmobiliario.

El Gobierno de la Diputación recuerda que el acceso a una vivienda digna representa una de las principales herramientas para garantizar la igualdad de oportunidades y permitir que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto personal y profesional sin verse obligados a abandonar su entorno.

En este contexto se enmarca también la situación de las viviendas de la calle Esteban Illán, promovidas por la Diputación en 2014 para facilitar el acceso al alquiler a jóvenes de entre 18 y 35 años, conforme a las condiciones establecidas en los contratos de adjudicación.

Con el objetivo de ofrecer la máxima atención a las personas que ahora viven en esas viviendas el Gobierno provincial ya tenía concertadas hace días reuniones con los inquilinos para analizar de forma individualizada cada situación, unificar criterios, escuchar sus planteamientos y estudiar los plazos de ejecución previstos, siempre desde el respeto a las condiciones contractuales suscritas por ambas partes y procurando evitar perjuicios innecesarios.

La Diputación de Toledo quiere trasladar un mensaje de cercanía y sensibilidad hacia los vecinos de las viviendas de Esteban Illán. Desde el primer momento, la institución ha previsto mantener encuentros con los adjudicatarios para conocer cada caso concreto, facilitar el diálogo y estudiar la mejor aplicación de los plazos previstos, teniendo presente que los contratos establecían expresamente que el derecho de ocupación finalizaba al superar los 35 años, edad máxima fijada para acceder a este programa de vivienda joven.

El objetivo de la Diputación es compatibilizar el cumplimiento de las condiciones de adjudicación con una actuación responsable, cercana y sensible hacia las circunstancias personales de los actuales inquilinos.